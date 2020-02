Ein ganz besonderes Erlebnis hatten einige Läufer des SV Birkenhard beim Kristallmarathon in Merkers, 500 Meter unter Tage. In einem ausgedienten Kalibergwerk in Merkers, in der Nähe von Eisenach, bestritten sie bei trockener Luft und konstanten Temperaturverhältnissen von 21 Grad Laufdistanzen von zehn Kilometern bis zum Halbmarathon.

Aufgrund mehrerer Runden hatte der Halbmarathon eine Länge von 22,75 Kilometern und der Zehn-Kilometer-Lauf von 9,75 Kilometern sowie 385 Höhenmeter. Aus Sicherheitsgründen wurde bei diesem besonderen Lauf ein Helm mit Stirnlampe getragen.

Spitzenzeiten lieferte Marion Waibel, die als sechste Frau insgesamt ins Ziel lief und Zweite in der Altersklasse W35 wurde mit einer Laufzeit von 1:52:36 Stunden. Erste in der Klasse W50 wurde Inge Schuler mit 1:56:01 Stunden. Christoph Locherer belegte in der M50 den dritten Platz mit 1:51:28 Stunden. Hans-Peter Rodi benötigte für die Distanz 2:24 Stunden. Bei der Zehn-Kilometer-Distanz wurde Daniela Klug Erste in der Altersklasse W35 mit einer Laufleistung von 48:35 Minuten.

Eine Überraschungsbegegnung machten die Läufer mit dem Moderator und ebenfalls begeisterten Läufer Johannes B. Kerner, der für Aufnahmen seiner Sendung dabei war.