Die beiden Fußballvereine aus dem Bezirk Riß SV Birkenhard und TSV Warthausen bilden ab der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft im Aktivenbereich. Was wie berichtet bei den Hauptversammlungen bereits Thema war, geben die Vereine nun offiziell bekannt. Bedeckt halten sich die Verantwortlichen noch bei der Frage, in welcher Spielklasse die SGM in der neuen Spielzeit an den Start gehen soll.

Der SV Birkenhard spielt in dieser Saison mit der ersten Mannschaft in der Bezirksliga, die zweite Mannschaft ist in der Kreisliga B I zu Hause. Der TSV Warthausen ist Bestandteil der Kreisliga A II, die zweite Mannschaft spielt in der dazugehörigen Reservestaffel. Den Zusammenschluss zur Saison 2017/18 begründen die Vereinsverantwortlichen in einer Pressemitteilung mit den Worten: „Als Reaktion auf die demographische Entwicklung und aus sportlichen Erwägungen und Zielsetzungen halten beide Partner diese Maßnahme für zukunftsweisend und notwendig.“ Außerdem solle der Fortbestand der jeweiligen Fußballabteilungen gesichert werden. Sämtliche Jugendmannschaften (Bambini bis A-Jugend) beider Vereine würden dies schon seit vielen Jahren praktizieren.

Alle aktiven Spieler seien informiert und auch sie würden dieses Vorgehen „bei nahezu hundertprozentiger Zustimmung“ für das richtige halten. Die Vereine, so heißt es in der Mitteilung weiter, seien übereingekommen, mit zwei Mannschaften zusammen in die neue Saison zu starten. „Beide Mannschaften werden den Namen SGM Warthausen/Birkenhard tragen.“ Trainiert werde die erste Mannschaft vom Trainergespann Marco Liebmann/Jochen Hauler und die zweite Mannschaft von Heribert Moosmann. Heimspielorte werden sowohl Warthausen als auch Birkenhard sein.

„Offizielle Mitteilungen über zukünftig geplante Spielklassen der SGM haben unserer Überzeugung nach zum jetzigen Zeitpunkt zu unterbleiben, um den sportlich fairen Fortverlauf der laufenden Saison im Bezirk zu gewährleisten“, teilen die Vereine abschließend mit. Beim Württembergischen Fußballverband (WFV) heißt es auf SZ-Nachfrage, dass die neue Spielgemeinschaft in der kommenden Saison den Regularien nach sowohl in der Kreisliga A II als auch in der Bezirksliga an den Start gehen könnte – unabhängig von der Namensgebung und sofern die Mannschaften in der laufenden Spielzeit diese Klassen halten.

Der TSV Warthausen ist in der Kreisliga A II aktuell Vierter, hat im Saisonendspurt weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg etwas zu tun. Anders der SV Birkenhard, der derzeit in der Bezirksliga auf Rang 13 – dem Relegationsplatz – steht.