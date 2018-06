Birkenhard feiert 30 Jahre Kirchweihe

Seit 30 Jahren hat die Kirchengemeinde in Birkenhard zwei katholische Kirchen – eine Barockkirche mit traditionellem Kirchenschiff (St. Josef) und eine moderne Kirche (St. Maria), in der die Zeitenwende des zweiten vatikanischen Konzils sichtbar wird. Zum 30. Kirchweihjubiläum der jungen Kirche gibt die Imhof-Stiftung nun ein Buch heraus. Der Titel lautet „St. Maria, Mutter der Christenheit – Die Zeit des Kirchenbaus".

„Dieses Buch hat zwei Teile. Auch Zeitzeugen kommen zu Wort“, weiß Diözesanrat Hubert Schrack, der Mitglied im Kuratorium der Imhof-Stiftung ist. Dem Verfasser Hans-Joachim Beder sei es vortrefflich gelungen, Details über den Kirchenneubau und den damaligen Wandel der pastoralen Arbeit festzuhalten.

Beder und Schrack gehörten dem ersten Kirchengemeinderat (KGR) von Birkenhard (seit 1981) an. Die Idee, ein Buch zum Kirchweihjubiläum herauszugeben, stammt auch von ihnen. Beide erinnern sich gerne an ihre langjährige Zeit im KGR, in der gleich zu Beginn die neue Kirche geplant wurde. Irgendwie rund sollte sie werden, das sei schnell klar gewesen, erklärt Schrack. Schließlich wollte man das biblische Grundkonzept einer um den Altar versammelten Gemeinde umsetzen. Wie es dann letztlich zum Neubau kam und welche Besonderheiten die Bauzeit mit sich brachte, das sei Inhalt des Buches.

Dazu Hubert Schrack: „Die öffentliche Buchvorstellung findet zum Auftakt des 30. Kirchweihjubiläums am Mittwoch (2. Dezember) statt.“ An diesem Abend werden Jugendliche der KLJB Zeitzeugen interviewen. Dabei soll beispielsweise erklärt werden, was Bettelpredigten oder Reliquiengräber sind und was diese mit Birkenhard zu tun haben. Ebenso gebe es Informationen über den Aufbruch in der damaligen Kirchengemeinde Birkenhard und ihren Weg zu einer lebendigen Gemeinschaft. Spannend könnten auch die kurzen Filmsequenzen werden, die, ergänzend zur eigentlichen Buchpräsentation durch Josef Wekenmann, gezeigt werden.

„Zum Festgottesdienst am dritten Advent kommen Prälat Werner Redies und Pfarrer Walter Weber“, ergänzt Pfarrer Reutlinger. Redies sei Mitte der sechziger Jahre der letzte Vikar in Warthausen und Weber Ortspfarrer während des Kirchenbaus gewesen. Beide kämen sehr gerne nach Birkenhard um mit der ganzen Gemeinde zu feiern.

Die Vorstellung des Jubiläumsbuches findet am Mittwoch, 2. Dezember, um 19 Uhr im Gemeindehaus Birkenhard statt. Der Festgottesdienst zum Kirchweihjubiläum wird am Sonntag, 13. Dezember, in der Kirche St. Maria zelebriert. Anschließend gibt es einen Stehempfang im Gemeindehaus. (cbk)