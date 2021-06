Bilder aus Buchstaben

Die Kunstgalerie Knoll in Oberhöfen wollte bereits im vergangenen Jahr mit einer Vernissage ihr 25. Geschäftsjahr feiern. Coronabedingt wurde diese abgesagt. Nun wird sie nachgeholt.

Vom Freitag, 2. Juli, bis Sonntag, 4. Juli, findet in Oberhöfen ein Vernissagewochenende statt. Gezeigt werden Bilder von Sascha A. Lehmann, Künstlername Saxa. „Extrem originell, ich kenne nichts Vergleichbares“, sagt der Galerist Thomas Knoll.

Saxa sucht sich eine Persönlichkeit aus, die er porträtieren möchte. Von Frank Zappa und Martin Luther bis John Lennon, von Albert Einstein und Helmut Schmidt bis Sophie Scholl oder Joseph Beuys. Dann sucht er einen Text, Wörter, die innig mit dem Menschen verbunden sind. Passagen aus Biografien, Gedichte, Briefe, Texte auch von ihm selbst. Diese Texte schreibt er von Hand auf eine Leinwand, die er zuvor mit einer Art Vorzeichnung präpariert hat. Die Vorzeichnung zeigt nun an, wo der Künstler Buchstaben verdicken muss, tiefer schwarz färben oder überhaupt Farbe geben muss. So entsteht buchstäblich im Text ein Gesicht aus Buchstaben. Die Gesichter sind mühelos identifizierbar.

Beispiele davon sind in der Ausstellung „Ich liebe Worte“ in der Kunstgalerie Knoll noch bis zum 21. Oktober 2021 in Warthausen-Oberhöfen zu sehen. Daneben gibt es auch Beispiele mit Bauwerken oder Objekten. Mit der Saxa-Ausstellung hat die Galerie eine Benefizaktion für den Verein Bauhütte Simultaneum gestartet, der seit 2011 Spendengelder für die Sanierung der Stadtpfarrkirche St. Martin in Biberach an der Riß akquiriert. Saxa hat für die Ausstellung und das Benefizprojekt zwei Unikatarbeiten für Biberach gefertigt.

Das erste Unikat zeigt die Stadtpfarrkirche vom Marktplatz aus gesehen mit den beiden Gutermann‘schen Häusern im Vordergrund. Geschrieben mit dem Text des Biberacher Schützenfestliedes.

Das zweite Unikat zeigt den Salzstadel vom Kapellenplatz aus gesehen mit dem Weißen Turm und dem Gigelturm im Hintergrund. Geschrieben mit einem Text über die Geschichte des Salzstadels.

Sowohl der Reinerlös aus dem Verkauf der limitierten Originalgrafiken als auch der beiden Biberacher Unikatarbeiten kommt dem Verein Bauhütte Simultaneum zugute.

Die Ausstellung endet am 21. Oktober 2021. Die Galerie hat auch in den kommenden Monaten keine festen Öffnungszeiten. Termine können individuell vereinbart werden.