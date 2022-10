Bewegte Meditation beim Sportverein Birkenhard

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Meditation hat viele Aspekte und findet auch in der Bewegung ihren Raum. Neurowissenschaftlich nachgewiesen verändern sich bereits nach 20 Minuten Meditationspraxis die Organfunktionen in unserem Körper und im Gehirn. Eine regelmäßige kleine Auszeit stärkt das Immunsystem und lässt uns entspannter die Aufgaben des Tages bewältigen.

Gerade in angespannten Lebenssituationen fällt es schwer, achtsam auf die Signale des eigenen Körpers zu hören.

Der Sportverein Birkenhard bietet nun am 29. und 30. Oktober jeweils von 9 bis 12 Uhr in einem Workshop einen kleinen Querschnitt aus bewegter Meditation, Taiji und Qigong, Dehnungs- und Entspannungsübungen an, die anschließend selbstständig ausgeführt werden können.

Die Teilnehmer sollen sich bequem und warm kleiden, Sportschuhe, warme Socken, eine Decke und ein Getränk mitbringen.

Das Seminar kostet für Nichtmitglieder 40 Euro für Mitglieder 30 Euro und findet in der Sporthalle in Birkenhard statt.

Anmeldung beim Sportverein Birkenhard, Tel: 07351/16779 oder per Mail an cr.web@web.de.