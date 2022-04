Betrunkene Unfallfahrerin stellt Auto ab und flüchtet

Gegen 6.30 Uhr am Sonntag fuhr eine 31-Jährige mit ihrem Renault in der Ehinger Straße. Das teilt die Polizei mit. Sie war in Richtung Warthausen unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Biberacher Straße und dem Käppelesplatz sei die Fahrerin nach links von der Straße abgekommen und habe eine Verkehrsinsel überfahren. Das Auto sei gegen mehrere Verkehrszeichen gestoßen, so dass diese herausgerissen und Fahrzeugteile abgerissen wurden. Da der Renault nicht mehr weiterfahren konnte, ließ ihn die mutmaßliche Unfallverursacherin neben der Straße auf einem Parkplatz stehen.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ging die Frau laut Polizei zu Fuß davon. Fahrzeugteile blieben verstreut am Unfallort zurück. Die Polizei fahndete und fand die Frau vier Stunden später auf dem nahegelegenen Flugplatzareal in Birkenhard. Ein Alkoholtest habe bestätigt, dass sie betrunken war. Die 31-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo ihr außerdem Blut abgenommen wurde.

Auf die Frau kommen laut der Polizei nun Anzeigen zu. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Den Sachschaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf ungefähr 10 000 Euro. Ein Abschleppwagen musste es bergen. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen sei derzeit noch unklar.