Besucher dürfen Instrumente ausprobieren

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Musikverein Warthausen am Sonntag, 14. April, um 16 Uhr ein Jugendkonzert in der Turn- und Festhalle in Warthausen. Mitwirkende des Konzerts sind alle aktiven Jungmusiker des Vereins. Von den Blockflötengruppen über die Bläserklasse bis hin zum Jugendorchester und Jugendensemble zeigen die Nachwuchsmusiker, was sie im Verein lernen. Ebenfalls spielen Jugendliche aus dem aktiven Blasorchester zur Unterstützung mit. Die Jungmusiker tragen verschiedene Musikstücke in Kleingruppen sowie auch im Gesamtorchester vor. Im Anschluss an das Konzert findet eine Instrumentenvorstellung statt. Interessierte Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene haben die Gelegenheit verschiedene Blas- und Schlaginstrumente auszuprobieren.