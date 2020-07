Bericht über Verfahrensstand beim IGI

Bei der Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbands (ZV) IGI Rißtal am Dienstag, 28. Juli, von 17 Uhr an in der Turn- und Festhalle Warthausen wird über das Bebauungsplanverfahren berichtet.

Es sind Information über den Verfahrensstand und das weitere Vorgehen sowie weitere Gutachten bzw. Planungsaufträge angekündigt. Zudem soll der Haushaltsplan für 2020 beraten und beschlossen werden. Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind Thema.

Ein Vertrag soll regeln, dass Personal der Gemeindeverwaltung Schemmerhofen Aufgaben für den ZV erledigt. Eine Fachbeamtin für das Finanzwesen des ZV soll bestellt werden.