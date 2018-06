Bebauungsplan Schlossgut ist unter Dach und Fach

Der Gemeinderat Warthausen hat am Montag die 2. Änderung des Bebauungsplans „Schlossgut“ mit einer Gegenstimme von Richard Matzenmiller beschlossen. Gegenüber der Fassung vom Oktober/November 2014 hat sich nichts Wesentliches mehr geändert.

Der Gemeinderat machte sich die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage vom 23. Oktober 2014 zu eigen. Die damals beschlossene Fassung wurde Anfang Dezember öffentlich ausgelegt. Inhaltlich ergaben sich nur redaktionelle Änderungen und Ergänzungen zur Planzeichnung und des Textes. Es seien aber keine Inhalte betroffen, die eine erneute Auslegung erfordern, schrieb die Verwaltung in der Sitzungsvorlage.

Das Ingenieurbüro Sieber aus Lindau war in der Vergangenheit mit der Prüfung von Bedenken der Träger öffentlicher Belange, Behörden und Privatpersonen beauftragt worden. Behörden und Verbände konnte schriflich zur Entwurfsfassung Stellung nehmen. Der Ingenieur Christian Preuß ging bei seinen Ausführungen auf die Stellungnahmen privater Grundstücksbesitzer und der Behörden ein.

Stellungnahmen angefordert waren von der Raumordnungsbehörde und der Denkmalpflege beim Regierungspräsidium sowie aus dem Landratsamt vom Amt für Bauen und Naturschutz, dem Umweltamt und dem Wasserwirtschaftsamt, von der Erdgas Südwest Netz GmbH, dem Abwasserzweckverband Riß, der Telekom und der Ewa Riss. Behördlicherseits sind keine Änderungen erforderlich.

Bei den Stellungnahmen privater Grundstückseigentümer ging es erneut um die Errichtung von Mehrfamilienhäusern in der Schlosssteige und die Ausweisung eines eingeschränkten Gewerbegebiets in der Birkenharder Straße/Mälzerstraße (SZ vom 13.11.2014). Der Gemeinderat hätte ursprünglich gerne die Wünsche der Eigentümer berücksichtigt und an beiden Stellen Wohnhäuser ermöglicht. Dies erwies sich jedoch rechtlich nicht durchsetzen: In der Schlosssteige stehen Bäume, die umfallen könnten, dem Wohnen im Weg und in der Birkenharder Straße/Straße steht der Winterdienst-Lärm vom Bauhof einer Genehmigung von Wohnhäusern im Weg. Die erneuten Stellungnahmen wurden zur Kenntnis genommen.

Bestehende Bauten hätten Bestandsschutz, erläuterte Beate Roth vom Büro Sieber auf eine Frage von Gemeinderat Helmut Dorn. (aß)