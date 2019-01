Bauplatzerschließung hängt an Drei-Meter-Streifen für Hochwassermulde

Die Verzögerungen beim Baugebiet Ulmer Steigesch II in Oberhöfen strapazieren die Geduld von Häuslebauern und Gemeinderäten. Das Verfahren für den Bebauungsplan wurde Ende 2014 eingeleitet, Anfang 2015 konnten sich Bürger um Bauplätze bewerben. Doch Anfang 2019 können die Häuslebauer immer noch nicht die Bagger bestellen. In der Bürgerfragestunde der Ratssitzung am Montag beklagte ein Mann, der eine Zusage in der Tasche hat, den „schlechten Informationsfluss“. Seit der Zusage für eine Parzelle habe er nie mehr Auskünfte bekommen, wie und wann es weitergeht. „Das ist für mich ziemlich unbefriedigend“, sagte er. Er warte als langjähriger Bürger der Gemeinde seit Langem auf einen Bauplatz, sagte er und fragte, ob die Gemeinde an anderer Stelle Möglichkeiten schaffe.

Bürgermeister Wolfgang Jautz antwortete, er sei von einigen Interessenten kontaktiert worden und diesen habe er den Zwischenstand auch mitgeteilt. Der SZ sagte der tags darauf ergänzend, die Gemeinde habe nicht von sich aus alle Bewerber angeschrieben; sie werde aber alle „so früh wie möglich“ informieren, sobald Klarheit herrscht. Dass nicht alle angeschrieben worden sein, ändere aber nichts an den gegebenen Zusagen für Bauplätze.

In der Sitzung fasste Jautz den Stand der Dinge kurz zusammen: Für eine geplante Mulde, die das Wohngebiet vor Hangwasser von den Äckern schützen soll, benötige die Gemeinde ein oberhalb gelegenes Grundstück. Die Verhandlungen mit dem Eigentümer kommen nicht wie gewünscht voran. Er sprach das bekannte Phänomen haben, dass in Zeiten minimaler Zinsen Eigentümer wenig Interesse am Verkauf an. „Wir brauchen Tauschland“, sagte Jautz. Zum Zeitplan sagte der Rathauschef: „Ich habe das Ziel, es dieses Jahr zu Ende zu führen.“

Von Bauplätzen abzwacken?

Allerdings merkte der Rat Johannes Hummler an, dass es von da immer noch einige Zeit dauern werde, bis die Plätze fertig hergerichtet sein werden. Franz Schuy pflichtete bei und machte einen Vorschlag: Wenn der drei Meter breite Streifen für die Mulde nicht sehr bald zu erwerben sei, solle man überlegen, stattdessen innerhalb des Baugebiets von jeder Parzelle 75 Zentimeter abzuzwacken. Zwei weitere Jahre zu warten, „ist aus meiner Sicht den Bauwilligen nicht zuzumuten“.