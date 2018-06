Baum stürzt auf Mercedesfahrer

Mit dem Schrecken kam am Montag ein Ehepaar davon, das am Montag bei Warthausen unter einem Baum begraben wurden.

Wie die Polizei berichtet, war ein Mercedesfahrer am Montag zwischen Schemmerhofen und Warthausen unterwegs. Gegen 13.15 Uhr stoppte er auf einem Parkplatz am Waldrand, um zu telefonieren. Dabei hörte der 63-Jährige immer wieder bedrohliche Geräusche, die offenbar nicht aus dem Telefon kamen. Der Mann musste bald feststellen, was die Ursache war: An einer Buche brach ein Ast, der einen weiteren kleineren Baum mit sich riss. Beide stürzten auf den geparkten Pkw und begruben ihn unter sich.

Der Autofahrer und seine Ehefrau konnten sich selbst befreien und kletterten durch die Fahrertür ins Freie. Beide blieben unverletzt. Mitarbeiter des Forstamts kamen mit einer Motorsäge und legten den Mercedes wieder frei. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ungefähr 15 000 Euro, das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Der Grund für das Brechen des Astes, der mit Bucheckern voll hing, war der Regen. Durch die Nässe war der Teil des Baumes so schwer geworden, dass er brach.