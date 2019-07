Barabeiner Gartenfest steigt zum 50. Mal

Barabein (sz) - Der Musikverein Mettenberg feiert vom 3. bis 4. August auf dem Hof der Familie Schlanser ein Jubiläum – das 50. Barabeiner Gartenfest.

Seit nunmehr 50 Jahren wird das beschauliche Dörflein Barabein einmal im Jahr für ein Wochenende im Sommer Anziehungspunkt für viele Besucher aus dem ganzen Umland.

Angefangen hat alles damit, dass drei junge Männer aus Barabein, nämlich Alfred und Hermann Schlanser sowie Karl Baisch, im Jahr 1965 begonnen haben, in Mettenberg zu musizieren. Irgendwann kam der Wunsch auf, dass sich die Musikkapelle doch auch mal in deren Heimatort präsentieren solle, und so beschloss man, im Juli 1969 dort ein Gartenfest zu veranstalten, für das die Familie Schlanser den Garten ihres Bauernhofes zur Verfügung stellte. Das Fest war ein Erfolg und es wurde eine Wiederholung im nächsten Jahr beschlossen. Dies war der Beginn der Kellerbar, für die Hans Schlanser erstmals seinen Kartoffelkeller umfunktionierte.

Auf eine Wiederholung folgte die nächste. Um das Jubiläum dieses Jahr gebührend zu feiern, wurden am Samstagabend zwei Musikkapellen engagiert. Zum Bieranstich um 18.30 Uhr unterhält die Musikkapelle aus Schemmerhofen die Gäste mit zünftiger Blasmusik. Um 21 Uhr übernimmt die Musikkapelle Reinstetten. Ab 22 Uhr laden dann auch die gemütliche Kellerbar und das Weinzelt zum Verweilen ein.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, musikalisch umrahmt von der Musikkapelle Bergerhausen. Passend dazu bietet die Küche einen reichhaltigen Mittagstisch. Die Nachmittagsunterhaltung bei Kaffee und Kuchen übernimmt der Akkordeon-Spielring Mettenberg. Zum Ausklang spielt die Musikkapelle Mettenberg.

Am Sonntagnachmittag bietet die Jugendkapelle für die kleinen Besucher Kinderschminken an. Gefeiert wird bei jedem Wetter, teilen die Veranstalter mit, der Schuppen und die übrigen Räumlichkeiten bieten im Notfall ausreichend Schutz.