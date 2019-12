Bankkunden sparen und spenden

Die Raiffeisenbank Biberach hat in ihrer Aktion „VR-Wunsch-Erfüller“ in diesem Jahr 115 350 Euro für gemeinnützige Zwecke bereit gestellt. Das teilt die Bank in einer Pressemitteilung mit. Laut Mitteilung konnten sich zum ersten Mal Vereine und gemeinnützige Institutionen um Spendengelder bewerben. Nach Abschluss der Bewerbungsfrist lagen zahlreiche Bewerbungen vor.

Eine Jury bewertete diese anschließend. Bei der VR-Spenden-Gala wurden dann die Spenden symbolisch an alle Spendenempfänger übergeben.

Unter den Empfängern finden sich Freiwillige Feuerwehren, Schulen, Musik- und Sportvereine, Gesangsvereine, weitere gemeinnützige Vereine und Kirchengemeinden aus der Region.

Eine Besonderheit in 2019 war die Aktion „Garten“. Hier spendete die Raiffeisenbank Biberach im Frühjahr 2019 an alle interessierten Schulen im Geschäftsgebiet einen Bausatz für insgesamt 20 Hochbeete sowie passende Erde und Samen für Kürbis, Oregano, Thymian und Radieschen.

„Es ist wichtig bei jungen Menschen ein Bewusstsein für gesunde und verantwortungsvoll erzeugte Lebensmittel sowie regionale Produkte zu schaffen“, betont Vorstandssprecher Gerolf Scherer in der Mitteilung.

Durch den praktischen Umgang mit dem Hochbeet seien die im Unterricht behandelten Themen „Natur und Lebensmittel“ für die Schüler unmittelbar erfahr- und erlebbar geworden. „Die Kinder können den gesamten Prozess vom Säen über die Pflege beim Wachsen bis hin zum Ernten erfahren. Damit lernen sie auch, über einen längeren Zeitraum Verantwortung zu übernehmen“, sagt Scherer.

Beteiligte Schulen sind die Umlachtalschule in Ummendorf, die Sophie-La-Roche-Schule in Warthausen, die Rosenbach-Grundschule in Hochdorf, die Mühlbachschule in Schemmerhofen, die Grund- und Werkrealschule in Mittelbiberach, die Grundschule Attenweiler, die Grundschule Maselheim-Äpfingen, die Grundschule Schemmerberg, die Gemeinschaftsschule Ochsenhausen-Reinstetten und die Gebhard-Müller-Schule in Eberhardzell.

„Mit der heutigen VR-SpendenGala wollen wir nicht nur Spenden übergeben, sondern möchten auch gleichzeitig allen ehrenamtlichen Helfern, sei es bei den Vereinen als Vorstand, Kassierer, Jugendausbilder, Sportwart oder als Helfer in sozialen Einrichtungen, für Ihr freiwilliges Engagement einen großen Dank aussprechen“, sagte Scherer bei der Spendenübergabe an der VR-Spenden-Gala.

Grundlage für das Spendenaufkommen ist das VR-Gewinnsparen, das die Bank ihren Kunden anbietet. Der Lospreis beträgt zehn Euro. Davon werden 7,50 Euro monatlich dem Sparkonto gutgeschrieben und 2,50 Euro ist der Spieleinsatz. Von diesem Spieleinsatz werden 25 Prozent, das sind rund 0,63 Euro, dazu verwendet, Menschen in Not sowie soziale oder gemeinnützige Einrichtungen in der Region zu unterstützen.

Bei mehr als 15 500 Losen bei der Raiffeisenbank Biberach wurden in diesem Jahr auf diese Weise 115 350 Euro an Spenden weitergegeben.

Dass das VR-Gewinnsparen nicht nur für das Spendenaufkommen interessant ist, zeigen laut Bank die Gewinnchancen. Seit 2011 wurden über 1,3 Millionen Euro an Geldgewinnen ausgeschüttet. Zudem erhielten nach den Angaben der Bank Kunden Sachpreise im Gegenwert von mehr als 724 000 Euro.