Autofahrer mit Marihuana im Gepäck

Ein 21-Jähriger stand am Dienstagmittag in Warthausen unter Drogen. Die Polizei zog ihn aus dem Verkehr. Laut Angaben der Beamten war der Opel-Fahrer gegen 15.45 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs. Bei einer Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen steht. Ein Test bestätigte das. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, weiterfahren durfte er nicht mehr. Im Auto fanden die Polizisten eine Kleinmenge Marihuana.