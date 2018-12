Autofahrer ist im Rausch unterwegs

Eine Polizeistreife hat am Mittwoch in Warthausen einen betrunkenen Autofahrer gestoppt. Wie es im Polizeibericht heißt, war die Kontrolle gegen 3.40 Uhr in den Oberen Stegwiesen. Der BMW war ihnen aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass der Fahrer zu viel Alkohol getrunken hatte. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille der 33-Jährige tatsächlich intus hatte. Den Führerschein des Mannes behielten die Beamten ein. Auf den Autofahrer kommt jetzt eine Anzeige zu.

Wer unter Alkohol- und Drogeneinfluss fährt, beeinträchtigt die Sicherheit des Straßenverkehrs, schreibt die Polizei. Die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sind eingeschränkt. Dadurch erhöht sich die Gefahr, einen Unfall zu verursachen extrem. Bei vielen schweren Verkehrsunfällen sind Alkohol und Drogen im Spiel. Wie bereits angekündigt, führt die Polizei deswegen intensiv Verkehrskontrollen durch.