Auto gerät bei Warthausen in Brand

Ein Auto ist am Montag bei Warthausen in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der Mercedes-Fahrer gegeneine Rauchentwicklung an seinem Auto.

Der 78-jährge fuhr noch bis zur nahegelegenen Feuerwehr in Warthausen und stellte dort sein Auto ab. Ein Zeuge half ihm beim Verständigen der Feuerwehr.

Diese löschte schließlich den Brand der Vorderachse und des Motorraumes vollständig. Verletzt wurde niemand. Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für das Feuer gewesen sein. Es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.