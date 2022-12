Ausstellung mit großen nichtfigurativen Holzkünstlern des Südens

Die Ausstellung „Holz.Pur.“ mit Werken von Rudolf Wachter, Willi Siber und Armin Göhringer ist in der Galerie KNOLL.art im Römerweg 19 in Warthausen-Oberhöfen jeweils samstags am 10. und 17. Dezember von 13 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung zu sehen. Gezeigt werden Arbeiten der drei großen nichtfigurativen Holzkünstler des Südens/Südwestens. Vom 2011 verstorben Rudolf Wachter stellen seine Nachkommen drei museale Arbeiten zur Verfügung, von Willi Siber sind die legendären Holzarbeiten aus den 1990er- und 2000er-Jahren zu sehen, mit denen der Oberschwabe sich weltweit einen Namen in der Kunstwelt gemacht hat. Von Armin Göhringer sind sowohl ältere, als auch neuere Holzskulpturen zu sehen. Die Zusammenführung von Arbeiten dieser drei Künstler habe es so noch nicht gegeben, heißt es in der Mitteilung der Galerie. Für Kunstinteressierte und Kunstsammler sie es eine der wenigen Möglichkeiten, ältere Arbeiten dieser Künstler zu sehen und zu erwerben. Die Ausstellung endet am 29. Januar 2023. Die Galerie hat keine festen Öffnungszeiten. Ein Besuch ist außer am 10. Dezember und am 17. Dezember auch nach Terminabsprache per Mail an thomas.knoll@t-online.de oder per Telefon unter 0160 / 7081795 möglich.