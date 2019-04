Ausbildungsstelle gewinnt Landesentscheid

Beim Landesentscheid des Berufswettbewerbs Forstwirtschaft hat die Ausbildungsstelle Birkenhard aus dem Bereich des Kreisforstamts Biberach den ersten Platz in der Mannschaftswertung errungen. Damit setzten sich die sechs Auszubildenden aus dem Landkreis Biberach gegen 40 Ausbildungsstellen aus ganz Baden-Württemberg durch. Geprüft wurden theoretische Kenntnisse in der Fachkunde, im Allgemeinwissen sowie Artenkenntnisse. Außerdem mussten die Auszubildenden einen Vortrag zu einem forstlichen Thema halten. Im praktischen Teil des Wettbewerbs wurden die Fähigkeiten der jungen Männer in den Motorsägendisziplinen Fallkerbanlage, Kombinationsschnitt sowie Wechsel einer Motorsägenkette auf Zeit geprüft. Zur Ausbildungsstelle Birkenhard gehören Marcel Bauer, Roman Krattenmacher, Moritz Pfarr, Lukas Stallbaumer, David Marx und Sebastian Barth. Die Gewinner der Mannschaftswertung dürfen den Wanderpokal mit dem Titel „Erfolgreichste Ausbildungsstelle“ nun bis zum nächsten Berufswettbewerb in zwei Jahren behalten. In der Einzelwertung belegte Marcel Bauer von der Ausbildungsstelle Birkenhard den dritten Platz. Bauer darf Baden-Württemberg im kommenden Bundeswettbewerb vertreten. An dem Berufswettbewerb Forstwirtschaft in Königsbronn (Ostalb) beteiligten sich insgesamt rund 200 Auszubildende, darunter 14 Frauen.