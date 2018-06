Aus dem Warthauser Gemeinderat

Für Wertgutachten werden höhere Gebühren fällig

Warthausen (mad) - Wer in Warthausen vom Gutachterausschuss den Wert eines Grundstücks ermitteln oder Gutachten erstellen lassen will, muss künftig höhere Gebühren bezahlen. Der Gemeinderat hat eine geänderte Satzung dafür beschlossen. Die vorherige Fassung stammte aus dem Jahr 1980. Warthausen orientiert sich an der Mustersatzung des Gemeindetags, seither eingetretene Änderungen wurden jetzt eingearbeitet. Gemeinderat Michael Gapp hält höhere Gebühren schon deshalb für gerechtfertigt, weil in der Verwaltungsgemeinschaft Biberach eine gemeinsame Geschäftsstelle für die Gutachterausschüsse nötig wurde. Jürgen Keller empfahl, künftig in kürzeren Abständen, dafür kleineren Schritten die Gebühren anzupassen.

Bauaufträge für Neuweihergraben vergeben

Am Neuweihergraben und am Langen Stockgraben in Warthausen können nächstes Jahr die geplanten Unterhaltungsarbeiten ausgeführt werden. Der Gemeinderat hat die Arbeiten für gut 33500 Euro an die günstigste Firma unter sechs Bietern vergeben. Die Hoffnung der Räte, durch eine Ausschreibung über den Winter gute Preise zu erzielen, hat sich damit erfüllt. Im Haushalt waren 65000 Euro reserviert. Vorgesehen ist, die wegbrechenden Böschungen der beiden Wasserläufe zu befestigen.

Kanäle in Birkenhard werden 2016 saniert

Im ersten Halbjahr 2016 werden zahlreiche Kanäle in Birkenhard saniert. Die Erde muss dafür nicht aufgegraben werden, vorgesehen ist eine Innenrohrsanierung. Der Gemeinderat Warthausen hat die Arbeiten für nicht ganz 85000 Euro an die günstigste Firma unter fünf Bietern vergeben. Den Preis bezeichnete die Sachbearbeiterin im Rathaus, Doris Hummler, als günstig, die Ausschreibung über den Winter habe sich gelohnt. Ingenieurkosten kommen hinzu, doch reichen die im Haushalt reservierten Mittel von 100000 Euro aus. Die Gemeinden sind verpflichtet, ihre Kanäle regelmäßig zu überprüfen und, wenn notwendig, je nach Schwere der Schäden innerhalb bestimmter Zeiträume zu reparieren.

Rat beklagt Verkehrschaos in Herrlishöfen

Gemeinderat Johannes Hummler hat der Firma für ihr Management der Baustelle an der Ulmer Straße in Herrlishöfen ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Es habe „heilloses Chaos“ geherrscht und einen Rückstau bis nach Biberach gegeben. Ampeln seien schlecht koordiniert und Anwohner nicht vor Behinderungen gewarnt worden. Bürgermeister Wolfgang Jautz sagte, er werde mit der Firma sprechen. Das einzig Gute erkannte er darin, dass auch Auswärtige mal selbst gespürt hätten, wie stark Herrlishöfen vom Verkehr belastet sei.