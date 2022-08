Aufstieg der Herren 40-1 der Tennisfreunde Birkenhard

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein durchwachsenes Fazit ziehen die Tennisfreunde Birkenhard am Ende dieser langen Tennissaison, die bereits im Mai begann und am zweiten Schützensamstag zu Ende ging. Sehr souverän gestaltete die Herren 40-1 ihre Saison und steigt mit einer weißen Weste und 7:0 Siegen nun in die Verbandsstaffel auf. Am vorletzten Spieltag gewannen die Birkenharder das Auswärtsspiel beim bis dahin ebenfalls ungeschlagenen TA TSV Hochdorf. Damit war der Weg in die nächsthöhere Spielklasse geebnet und im letzten Spiel in Fischbach wurde das Ziel erreicht. Leider gestaltete sich der Abschluss für die Herren 40-2 weniger erfolgreich. Konnte man beim vorletzten Spieltag noch mit drei Doppelsiegen einen 5:4-Sieg erlangen, so musste man sich im letzten Spiel leider mit 3:6 geschlagen geben und rutschte noch auf den vorletzten Platz. Dieser bedeutet jedoch den Abstieg. Mit einem guten dritten Platz beendeten die Herren 50 ihre Saison, wobei es in den beiden letzten Partien jeweils knappe 4:5 Niederlagen gab. Dies zeigt, dass sogar der Aufstieg möglich gewesen wäre. Remus Farcas, Stefan Dumbach, Sebastian Cardis, Sven Höchst, Michael Schoch und Sascha Stiefel (v.l.) feiern den Erfolg.