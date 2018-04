Anwohner kümmern sich vorbildlich um verunglückte Postbotin

Kurz vor Arbeitsschluss, das Kind wartet alleine zuhause und die Zeit sitzt im Nacken. Da macht ein Arbeitsunfall bei Oberhöfen der Briefzustellerin Erika Paulmeier einen Strich durch Rechnung. Sie verletzt sich ernsthaft, hat aber großes Glück: Ein Anwohner leistet außergewöhnliche Hilfe.

Es ist viertel nach Acht am Morgen. Peter Geiselmann möchte bald los, seinen Sohn zum Bahnhof bringen. Plötzlich horcht er auf: „Ich habe auf einmal ein heftiges Stöhnen gehört“, erzählt er. „Da habe ich erst gar nicht an einen Menschen gedacht. Es klang ziemlich verzweifelt.“

Auf der Einfahrt vor seinem Haus liegt die Zustellerin Erika Paulmeier – nahezu regungslos. Ihr Rad neben ihr. „Ich hatte gerade meinen viertletzten Brief für diesen Tag eingeworfen. Dann habe ich mich aufs Fahrrad geschwungen, aber irgendwie den Halt verloren“, erzählt sie einige Tage später.

Sie sei ins Schlingern gekommen, habe es gerade noch geschafft, nach rechts zu steuern: „Da war das Gebüsch und ich wollte weich landen. Theoretisch.“ Der Lenker kommt ihr in die Quere, verdreht sich, sodass sich die Stange direkt in ihre Rippen bohrt. „Ich habe nur noch überlegt, was ich tun kann, damit es nicht so weh tut: Am besten nicht atmen.“ Doch der Schmerz setzt Paulmeier außer Gefecht. „Es war sehr schwer, sich mit ihr zu verständigen. Ich bin dann sofort rein, um ein Kissen zu holen und den Krankenwagen zu rufen“, erklärt Geiselmann.

Sohn sitzt allein zuhause

Während er telefoniert, eilt sein Sohn zur Hilfe, stützt Paulmeier und hält ihre Hand. „Er muss sich rührend gekümmert haben um mich. Aber ich habe ihn einfach nicht mehr auf dem Schirm“, sagt Paulmeier im Nachhinein. Heute kann sie darüber lachen, doch damals war es ernst: Erst im Krankenhaus kommt sie allmählich wieder zu sich. Nach einigen Anläufen erreicht auch ihr achtjähriger Sohn Jan seine Mutter am Telefon. Der geplante Ausflug ins Legoland fällt ins Wasser.

Der Junge hockt allein zuhause. Noch ist unklar, was mit seiner Mutter passiert ist und wann sie das Krankenhaus verlassen darf. Auch der Hund wartet noch im Auto von Paulmeier: „Ich lade immer mein Fahrrad, die Post und meinen Hund ins Auto und fahre dann zur Arbeit. Wenn ich austrage, kann der Hund auf manchen Strecken mit.“

Obwohl Paulmeier inzwischen ärztlich versorgt wird, fühlt sich Anwohner Peter Geiselmann noch für sie verantwortlich und springt ein: Er fährt seinen Sohn zum Bahnhof und dann gleich wieder zurück. Ein Nachbar fährt den Wagen der Postbotin. Geiselmann schnappt sich das Fahrrad und packt es in sein Auto. Die Männer machen sich auf den Weg zu Jan und schauen nach dem Rechten.

Inzwischen ist klar: Erika Geiselmann hat sich bei ihrem Sturz die Rippen geprellt. Ihr Gewebe ist eingerissen und sie hat Herzrhythmusstörungen: „Die Ärzte wollten mich hier behalten. Aber wenn man alleinerziehend ist, geht das nicht so einfach.“ Peter Geiselmann setzt seine Tour fort und schaut bei der Postbotin im Krankenhaus vorbei. Er bietet seine Hilfe an, den Sohn unterzubringen. Paulmeier bekommt starke Schmerzmittel, wirklich gut geht es ihr nicht. Aber sie will nach Hause zu ihrem Kind. Sie nimmt den Bus: „Ich musste ja signalisieren, dass ich das packe. Und ich wollte anderen auch nicht unnötig zur Last fallen“, sagt sie.

Das Lachen tut noch weh

In den ersten Tagen kann Paulmeier kaum etwas essen - maximal zwei trockene Brötchen am Tag. Das Schlucken schmerzt zu sehr. Trotzdem holt sie den Ausflug mit ihrem Sohn wenige Tage später nach. Einmal noch geht sie zum Arzt. Von da an wird es täglich besser, sodass sie die letzte Nachuntersuchung sausen lässt: „Ich habe beschlossen, dass es mir gut geht.“ Heute tue es ihr nur noch weh, wenn sie lachen muss.

Sie selber helfe auch immer. Aber das, was Peter Geiselmann getan hätte, sei keine Selbstverständlichkeit: „Er hat mein Auto heimgefahren, mich im Krankenhaus besucht, mir seine Telefonnummer für den Fall gegeben. Das macht nicht jeder.“ Für Geiselmann selbst war das keine große Sache: „Ich habe mir einfach Zeit genommen.“

Helfen allein reiche nicht, da sind sich beide einig. Viel mehr gehe es darum, den Betroffenen gut zuzureden und seelischen Beistand zu leisten. Trotzdem: Bei einem „Danke“ wollte es Paulmeier nicht belassen: „Ich habe lange überlegt. Dann fiel mir ein, dass ich ja in den Garten gefallen war. Jetzt habe ich einen Gutschein für ein Gartencenter besorgt.“ Der Betrag: 33,33 Euro. Eine Glückszahl, hofft Paulmeier.

Der Stolperfalle auf seiner eigenen Einfahrt geht Geiselmann aber ohnehin schon aus dem Weg: „Ich schiebe mein Fahrrad immer bis zur Straße.“