Angehörige am Limit: Nachfrage nach Pflegenotbetreuung wächst

Die Gruppentreffen der Pflegenden Angehörigen bieten in normalen Zeiten die Gelegenheit, sich mit anderen auszutauschen und sich über Themen rund um die Pflege zu informieren. Diese Treffen können die Dienste „Hilfen im Alter“ von Caritas und Diakonie aus Infektionsschutzgründen bis 1. Juli jedoch nicht anbieten. Die Hilfen im Alter sind für die pflegenden Angehörigen aber telefonisch oder per E-Mail erreichbar: die Caritas unter Telefon 07351/8095190, per E-Mail an hia@caritas-biberach-saulgau.de; die Diakonie unter Telefon 07351/150210, per E-Mail an info@diakonie-biberach.de. Informationen und Hinweise, wie die Corona-Zeit bewältigt werden kann, finden pflegende Angehörige zudem online unter www.basisversorgung-biberach.de