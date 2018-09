Andreas Reiner will Bürgermeister in Warthausen werden

Die Entscheidung sei schon länger gefallen, öffentlich aber wurde sie erst am letzten Tag vor Bewerbungsschluss: Der Galmutshöfer Fotograf Andreas Reiner bewirbt sich als Bürgermeister in Warthausen. Verwaltungserfahrung habe er „Null“, dafür aber eine Agenda, die sich vor allem gegen den amtierenden Bürgermeister Wolfgang Jautz richtet. Im Wahlkampf will er eine klare Sprache sprechen – mit dem Amtsinhaber geht er bereits jetzt über Facebook hart ins Gericht.

Mit dem Vollbart fing es. Am Tag der Bewerbung habe er ihn abrasieren lassen, erzählt Reiner und fügt lachend hinzu. „Ich möchte den Älteren Menschen durch mein Aussehen ja keine Angst einjagen.“ Sein Aussehen habe sich etwas gewandelt, nicht aber seine Haltung, betont der 50-Jährige. Er wolle „dem Amt Respekt zollen“, deshalb die Sache mit dem Bart, deshalb überhaupt die Kandidatur. Und sollte er die Mehrheit der Stimmen erhalten, wäre er bereit, seinen bisherigen Job als Fotograf erstmal an den Nagel zu hängen. „Das ist der Preis dafür, wenn man seine Kandidatur ernst nimmt.“

Wenig Erfahrung, viele Eindrücke

Zuletzt hatte Reiner noch den ersten Kandidaten Roland Grootherder unterstützt, der dann wenige Wochen nach der Bewerbung seine Kandidatur aufgegeben hatte. Reiner will es nun selbst wissen. „Ich habe keine Lobby, null Erfahrung in der Verwaltung, aber gehe seit zehn Jahren als Fotograf oft dorthin, wo Politik versagt.“ In den Straßen Rumäniens zum Beispiel habe er die Roma-Familien auf der Straße gesehen, bei vielen anderen Fotoprojekten im Ausland habe er ebenfalls Erschreckendes gesehen. Doch ein Versagen erkenne er auch bei der Politik in Warthausen. „Man kann nicht nur da sitzen und darüber schimpfen“, sagt er. Dabei falle ihm genug ein, worüber er schimpfen könne – alles voran die Politik des Amtsinhabers. Ihm wirft Reiner – auch öffentlich auf Facebook – „Überheblichkeit“ und „soziale Inkompetenz“ vor. Dieser Sprachwahl wolle er auch im Wahlkampf und auch bei Bürgerfragestunden treu bleiben. Ein Problem damit sehe er nicht. „Ich will so reden, dass man es auch versteht.“

Auf Facebook zum Beispiel kritisiert Reiner, dass Jautz auf einem seiner Wahlfotos „auf irgendeiner Baustelle, im Liebherrr-Land vor einem japanischen Komatsu-Bagger für Zukunft und Wachstum unserer Gemeinde“ werbe. Er habe das Gefühl der Amtsinhaber habe „den Blick verloren“ für die „persönlichen Belange“ der Bürger. „In einer Kommune muss ich bei allem auch den menschlichen Aspekt abwägen“, sagt Reiner. Wenn Menschen sich vom Verkehr gestört fühlten - wie es an der Durchgangsstraße in Barabein der Fall sei - dürfe der Bürgermeister nicht nur auf die Zahlen und Gesetze verweisen. „Dann muss ich auch die Sorgen der Bürger ernst nehmen.“ Für die Gemeindeverwaltung findet Reiner hingegen lobende Worte: „Da schaffen meiner Meinung nach fähige Leute.“

Wie der Vater so der Sohn

Reiners Vater war zweiter Bürgermeister in der Gemeinde Wangen bei Göppingen. Damals seien nachts noch die Leute mit ihren Anliegen gekommen und hätten an der Haustür das Gespräch gesucht. „Das war ehrlich“, erzählt Reiner. Er wolle wie sein Vater auf Bürgernähe setzen, das Gespräch suchen. Auch sein Haus in Galmutshöfen stehe Besuchern offen.

Zu Besprechen gebe es genug in der Gemeinde: Das geplante Industriegebiet im Rißtal (IGI) sei ein wichtiges Thema, in dem sich die „Verfehlungen“ der bisherigen Politik zeigten. „Zum heutigen Zeitpunkt bin ich gegen das IGI.“ Die Menschen seien bei den Planungen nicht ausreichend mitgenommen worden“, glaubt Reiner. Den Mitgliedern des Zweckverbands unterstellt er, sie führen „keine ehrliche Taktik“. Der Preis für das IGI sei zu hoch – „wenn man sieht, wie hier mit den Menschen umgegangen wird“. Er wolle einen Bürgerentscheid über das Industriegebiet fordern. Zugleich aber grenzt sich Reiner von der Bürgerinitative (BI) „Schutzgemeinschaft“ ab: „Ich bin kein Kandidat der BI. Ich muss am Ende überzeugen und habe meine eigene Strategie.“

Belebung für Wahlkampf

Weitere drängende Themen seien der Kindergarten-Neubau in Birkenhard, der „zu lange auf die lange Bank geschoben worden sei“; der Verkehr in Herrlishöfen und der geplante Kiesabbau in Herrschaftsholz – an diesen Punkten ließe sich erkennen, das Kommunikation zwischen Rathaus und den Bürgern nicht mehr funktioniere. „Ich bin ehrlich und lernfähig – und möchte das Menschliche wieder in den Vordergrund stellen“, betont er. Sollte er gewählt werden, wolle er die Entscheidungen mit dem Gemeinderat „im Team“ treffen und diese „gemeinsam tragen“.

Egal wie die Wahl am Ende ausgeht, Reiner glaubt: „Meine Kandidatur wird den Wahlkampf beleben.“