Andreas Ortlieb folgt bei Biberach Beavers auf Horst Stumm-Szelenczy

Andreas Ortlieb ist bei der Jahreshauptversammlung der Abteilung American Football und Cheerleading der TG Biberach im Motorworld Inn in Warthausen zum neuen Abteilungsvorsitzenden gewählt worden. Er trat die Nachfolge von Horst Stumm-Szelenczy an.

Stumm-Szelenczy hatte laut Beavers-Mitteilung bereits im Vorfeld erklärt, aus privaten und beruflichen Gründen nicht mehr zu kandidieren. „Als ich den Vorsitz übernehmen durfte, hatte ich von Football keine Ahnung, außer dass mein Sohn am Trainings- und Spielbetrieb teilnahm“, blickte Stumm-Szelenczy zurück. „Daraus wurden elf tolle Jahre mit unvergesslichen Momenten wie zum Beispiel das Auswärtsspiel in der Regionalliga in Karlsruhe gegen die KIT Engineers – dieses Spiel haben die Fans gewonnen.“ Natürlich seien auch schwierige Entscheidungen zu treffen gewesen, besonders 2020 und 2021. Dazu habe auch die Entscheidung über den Rückzug aus der GFL 2 gehört.

Der seit Dezember eingesetzte kommissarische Finanzvorstand Timo Otto berichtete über die aktuelle Finanzlage der Abteilung. Sonja Otto hatte im Dezember vergangenen Jahres das Amt aus privaten Gründen an ihren Sohn übergeben. Durch die im Dezember erhaltenen Fördermittel von Bund und Land sei das Geschäftsjahr mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen worden. „Die Fördermittel und die Unterstützung unserer langjährigen Sponsoren haben uns dabei geholfen, einen Verlust im letzten Geschäftsjahr abzuwenden“, so Timo Otto.

Bei den Wahlen wurden die angetretenen Kandidaten Andreas Ortlieb (Abteilungsleiter), Max Fabricius (stellvertretender Abteilungsleiter) und Timo Otto (Finanzen) mit absoluter Mehrheit gewählt. Der neue Vorstand steht laut Mitteilung für einen Neuanfang und hat ein herausforderndes Aufgabenpaket zu meistern. Im Jugend- und Männerbereich solle ein umfassendes Coaching-Team implementiert werden, das in den nächsten Jahren eine nachhaltige Spielphilosophie aufbauen soll. „Unser Ziel ist es die Mannschaft wieder zu vereinen und die Beavers zurück zur alten Stärke zu führen“, sagte Andreas Ortlieb laut Mitteilung. „Dabei werden wir auch die Entwicklungen der letzten Monate ganz genau aufarbeiten, um mit den gewonnenen Erkenntnissen die Strukturen dahingehend zu optimieren, dass der Verein auf lange Sicht solide und sicher aufgestellt ist.“

In diesem Jahr feiern die Beavers ihr 30-jähriges Bestehen. „Sofern es die Pandemielage zulässt, feiern wir das zumindest unter uns bei einem gemütlichen Fest – die große Party steigt dann im kommenden Jahr im Stadion mit unseren Fans“, so Timo Otto.