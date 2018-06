„Amerika hat’s vorgemacht: Narren an die Macht“

Die Rißtal-Gurra haben am Glombigen Donnerstag die Herrschaft im Warthauser Rathaus übernommen. Nach der Schülerbefreiung marschierten die Narren unter den Klängen der Musikkapelle vor dem Rathaus auf, wo ihr Chef Frederik Gantert das Gemeindegeschehen aufs Korn nahm.

Bürgermeister Wolfgang Jautz rückte den Schlüssel ohne große Widerstände heraus. Denn der Schultes äußerte seine Verwunderung, dass die Narren gerade jetzt das Kommando anstrebten – wo es doch so viel zu tun gebe: Jautz und die gesamte Rathausmannschaft waren in Signalwesten, Arbeitsklamotten und Bauhelme gewandet und gaben das Motto vor: „Wir bauen, planen und sanieren – ab heute dürfen die Narren regieren.“ Den Gurrenspruch „Klaua - hora - knurra“ wandelte Jautz denn auch kurzerhand ab in: „Baua - bohra - knurra – d’ Rißtal-Gurra“.

Die Narren ließen sich von Jautz’ Warnungen vor der Arbeit aber nicht abschrecken. „Die Politik in Amerika hat’s vorgemacht: Die Narren an die Macht“, rief Gantert und dann zog die Polonaise mit Musik in den Sitzungssaal. Vertreter der Zunft, befreundeter Vereine und der Gemeinde traten als Narren-Gemeinderat zusammen und beschlossen unter dem Vorsitz des Gurra-Gründungsvorstands Mike als „Vor-Schätzer“ und diverser „Mit-Schwätzer“ (Stellvertreter) und „Nach-Schwätzer“ (Schriftführer) die Narrengesetze. Diese gelten bis Dienstag und wurden für jedermann gut sichtbar an einem Galgen vor dem Rathaus ausgehängt.

Die Gemeinde sorgte für reichlich Essen und Getränke und die Narren revanchierten sich mit einem Geschenk für Jautz: Der Bürgermeister bekam ein Gurra-Halstuch, auf dass er nie mehr während der Fasnet krank werde, sagte Gantert: „Des isch Thermo, do schwitzsch wie Sau.“

