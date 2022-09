Alkoholisierter Mann randaliert

In polizeilichem Gewahrsam ist der vergangene Samstag für einen alkoholisierten Mann aus Warthausen zu Ende gegangen. Gegen 14.45 Uhr hatten Zeugen der Polizei eine randalierende Person in einem Mehrfamilienhaus im Rißweg gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, sollte der Mann laut den Zeugen mit einem Messer bewaffnet gewesen sein und Inventar beschädigt haben. Die Polizeibeamten trafen den Mann in seiner Wohnung an. Das Messer wurde im Flur aufgefunden. Da der 51-Jährige Mann betrunken und aggressiv war, musste er in Gewahrsam genommen werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann den Beamten kein Unbekannter war.