Alkoholisiert hinterm Steuer

Mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld muss eine 25-Jährige rechnen, die in der Nacht zum Sonntag in Warthausen mit ihrem Auto unterwegs war. Das berichtet die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Biberach kontrollierten die Frau gegen 0.25 Uhr in der Ehinger Straße. Dabei stellten sie Anzeichen von Alkoholbeeinflussung fest. Die Fahrerin zeigte sich nach Angaben der Polizei kooperativ. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief positiv. Die Polizei untersagte der 25-Jährigen die Weiterfahrt. Eine Anzeige an das Landratsamt Biberach wird gefertigt.