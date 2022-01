Aimen Haboubi siegt erneut beim Crosslauf in Birkenhard

Alle Ergebnisse des ersten Laufs in Birkenhard sowie Informationen zur zweiten Station in Reute gibt es im Internet unter:

Endlich wieder Wettkampf und eine Standortbestimmung für die Läuferinnen und Läufer. Das war die einhellige Meinung der Sportler am Sonntag bei der ersten Etappe der traditionellen Crosslaufserie Oberschwaben. Die ersten beiden Etappen wurden noch abgesagt, in Birkenhard durfte gestartet werden. Der Sieger war dabei ein alter Bekannter: Aimen Haboubi vom SSV Ulm 1846, Sieger in Birkenhard 2018 und 2019 sowie Zweiter 2020, übernahm sofort das Kommando und führte das Feld an.

Einzig sein junger Ulmer Vereinskollege Robert Fülle und Sebastian Kühn vom Veranstalter SV Birkenhard konnten einigermaßen mit Haboubi Schritt halten. Am Ende siegte Haboubi über die vier Runden mit Wiesen und Feldwegen und 6,8 Kilometern Gesamtlänge in 22:24 Minuten vor Fülle (22:32) und Kühn (22:33).

Beste Läuferin war ebenfalls eine Ulmerin. Lena Humburger vom SSV Ulm 1846 hielt Paulina Wolf (TSV Reute Runners) in Schach und gewann in 25:25 Minuten vor Wolf (25:49). Mit größerem Abstand folgte Jasmin Stephan (SSV Ulm, 26:57) auf dem dritten Platz. Bei den Jugendlichen über die halbe Streckenlänge gewannen Julian Kristen (SSV Ulm) und Maja Gralki (LTC Wangen).

Bei den Schülern U12 über eine Runde von 700 Metern setzten sich Vincent Ulmer (DAV Ravensburg) und Johanna Streißle (TG Biberach) durch. Die gut besetzte Schülerklasse U14/16 über zwei Runden von jeweils 700 Metern gewann im Spurt Julian Merk (SC Vöhringen) vor Joel Schlosser (SSV Ulm) und Yannik Streißle (TG Biberach). Das schnellste Mädchen war Annika Erbelding vom DAV Ravensburg.

Der zweite und letzte Lauf der Crosslaufserie ist am Sonntag, 6. Februar, in Reute bei Bad Waldsee.