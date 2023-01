Älter werden in Balance

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lernen ist wie Rudern gegen den Strom – körperliche und mentale Fitness ebenfalls. Und je besser die Kraftreserven aufgefüllt sind, umso leichter lassen sich belastende Situationen verkraften. Die gute Nachricht: wenn das Training von erfahrenen Trainern durchgeführt wird, stellt sich ein Erfolg schnell ein.

Ein Schwerpunkt aus dem breiten Bereich des Gesundheitssports im Sportverein Birkenhard ist das Alltags-Trainings-Programm (ATP). Dieses Programm wird von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung entwickelt und bietet für Menschen in der zweiten Lebenshälfte ein ausgewogenes Training an. In differenzierten Gruppen wird der Übungsinhalt und die Auswahl der Sportgeräte auf die unterschiedlichen Belastungsmöglichkeiten zugeschnitten. So gilt es sehr wohl, eine erworbene Fitness zu fördern und erhalten. Kondition, Kraft und Beweglichkeit stehen bei insgesamt fünf Übungsgruppen im Vordergrund.

Dem Verein ist es aber auch wichtig, die Teilnehmer selbst im hohen Alter zu fördern und hat daher zwei spezielle Gruppen eingerichtet, die im Sitzen trainieren, anstatt auf der Bodenmatte. Unabhängig vom Lebensalter kann das auch ein Einstieg nach Krankheit oder für bisher Untrainierte sein. Die körperlichen Fähigkeiten werden so trainiert, dass eine möglichst lange selbstständige Lebensgestaltung möglich ist.

Alle sieben Übungseinheiten im Gesundheitssport finden am Mittwoch- und Freitagvormittag in unterschiedlichen Räumen der Sportanlage in Birkenhard statt. Das Frühlingssemester beginnt Ende Januar und endet vor den Sommerferien. Alle Kurse sind zertifiziert und können von den Krankenkassen refinanziert werden.

Nähere Informationen sind auf der Homepage des Vereins oder beim Vorstand der Abteilung, Ingo Rembach, Telefon 07351/80101.