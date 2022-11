Adventsnacht der Jugend 2000 am 3. Dezember in Warthausen

Die Jugend 2000 in der Diözese Rottenburg-Stuttgart bietet eine besondere Adventsnacht am Samstag, 3. Dezember, 19 Uhr, in der Kirche St. Johannes-Evangelist in Warthausen an. Anders als bei allem Tun und allen Vorbereitungen rund um Weihnachten sollen die Besucher an diesem Abend einfach nur ankommen, verweilen und empfangen, heißt es in der Anknündigung. Viele haben die Sehnsucht, Weihnachten intensiv zu erleben. Doch anderes als bei allen äußeren Vorbereitungen, die auch zu einem schönen Rahmen beitragen, hilft auch eine innere Vorbereitung, sich vom Geheimnis der Geburt Jesu berühren zu lassen, dessen „Zauber“ wir vielleicht nur noch aus Kindheitstagen kennen“, so Julia Denzel, Referentin der Jugend 2000 in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und Organisatorin der Aventsnacht. Mit einem kleinen Zeugnis, Musik und Impulsen, ansprechend beleuchteter Kirche und eucharistischer Anbetung laden die Veranstalter dazu ein, sich von Gott berühren zu lassen und sich gemeinsam mit ihm auf den Weg nach Betlehem zu begeben. Priester spenden das Sakrament der Versöhnung. Parallel dazu gibt es Punsch und Lebkuchen im Gemeindehaus nebenan. Jeder darf so lange bleiben, wie er will. Ortspfarrer Reutlinger freut sich auf die Veranstaltung und wird gegen 22 Uhr den Abend mit dem eucharistischen Segen beschließen.