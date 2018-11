Adventskonzert als Hilfe für Südafrika

Bereits zum siebten Mal wollen die beiden regionalen Musiker Christine Wetzel und Simon Föhr auch in diesem Jahr wieder in einem meditativen Adventskonzert ihre musikalischen Fähigkeiten darbieten und gleichzeitig Waisenkinder in Südafrika finanziell unterstützen. Das Konzert findet traditionell am 1. Adventssonntag, den 2. Dezember um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes in Warthausen statt.

Christine Wetzel studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen und Simon Föhr an den Musikhochschulen Freiburg und Mannheim. Mit diesem Konzert wollen die Musiker einen Einblick in ihr künstlerisches Schaffen geben. Es erklingen Werke von Bach, Händel, Mozart, unter anderem für Flöte, Gesang, Klavier und Orgel. Des Weiteren werden auch in diesem Jahr einige moderne Titel in passenden Arrangements wie Louis Armstrongs Hit „What A Wonderful World“ oder das neue geistliche Lied „Wo ich auch stehe“ erklingen. Die Musiker spannen damit einen abwechslungsreichen Bogen vom Barock über die Romantik bis zur Moderne.

Beide Musiker arbeiten Hauptberuflich als Schulmusiker, Christine Wetzel am Pestalozzi-Gymnasium Biberach und Simon Föhr am Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen. Christine Wetzel leitet die Mädchenkantorei St. Johannes Bad Saulgau und Simon Föhr den Chor Chorisma Warthausen sowie den Männergesangsverein Frohsinn in Biberach. Beide Musiker setzen sich seit Jahren regional für qualitativ hochwertigen Chorgesang ein. Vergangenes Jahr waren die beiden Musiker als verantwortliche Chorleiter für die Opernproduktion „Fidelio“ des Kulturamtes Biberach tätig.

Erlös für guten Zweck

Der Erlös des Konzerts in Warthausen geht auch in diesem Jahr wieder an das Projekt „Kids – Bildung für arme Kinder in Kapstadt“ in Südafrika. Den beiden Künstlern liegt die Unterstützung des Waisenhauses in Kapstadt sehr am Herzen. Bisher konnten in den vergangenen Konzerten schon mehr als 15 000 Euro gespendet werden. Simon Föhr absolvierte im Wintersemester 2006 ein Auslandssemester an der Deutschen Internationalen Schule in Kapstadt.

In dieser erfahrungsreichen Zeit lernte er über das Kollegium das Waisenhaus in Kapstadt kennen. Eine deutsche Kollegin leitet dieses Projekt ehrenamtlich vor Ort, so dass die Spenden ohne Umwege dem Kinderheim zugutekommen. Der Eintritt zu diesem abwechslungsreichen Konzert ist frei, um Spenden für das Projekt wird gebeten.