7400 Euro an Spenden erradelt

Beim fünften Indoor Cycling-Event im Knopfstadel des Knopf und Knopf in Warthausen ist eine Spende von 7400 Euro zusammengekommen. Am Dienstag hat Artur Unger, Geschäftsführer von Knopf und Knopf, den symbolischen Scheck an Elvira und Richard Wäckerle vom Verein Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm überreicht.

„Unsere Kindergarteneinrichtung benötigt einen neuen Spielplatz. Für diese Investition werden wir den Erlös einsetzen“, sagte Elvira Wäckerle. In die Ulmer Einrichtung für leukämiekranke Kinder kommen auch junge Patienten aus Biberach und dem Bodenseeraum. Während des Events wurde ein T-Shirt von Mario Gomez für 1000 Euro versteigert, das Teil der Spendensumme ist. Norbert Fetscher vom Ingenieurbüro Fetscher hat es erworben.

Das Konzept des Indoor-Cycling Events ist einfach: Teilnehmer mieten Bikes, die Manfred und Brunhilde Schubert von Vita Sport zu Verfügung stellen und Artur Unger öffnet für zwei Tage den Knopfstadel.