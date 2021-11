5000 Euro für Waschmaschinen

Zum Weltmissionssonntag hat Schwester Karin Weber vom Kloster Untermarchtal die Situation im Waisenhaus St. Katharina in Mbinga/Tansania in St.Johannes Warthausen vorgestellt.

Durch heftige Gewitter mit Blitzeinschlägen wurde auch das Waisenhaus der Untermarchtaler Schwestern in Mbinga beschädigt, unter anderem sind die Waschmaschinen kaputt. Die Kirchengemeinden von Birkenhard und Warthausen konnten am Weltmissionssonntag Spenden in Höhe von 5000 Euro den dortigen Schwestern übergeben, damit unter anderem neue Waschmaschinen für die Waisenkinder angeschafft werden.

In der Region Mbinga ist die Müttersterblichkeit sehr hoch. Häufig können Säuglinge nach der Geburt nicht ausreichend versorgt werden. Sie werden zu den Schwestern gebracht. Mit den Familien wird vereinbart, dass die Kinder bis zum fünften Lebensjahr in St. Katharina bleiben können. Danach wird versucht, die Kinder wieder in ihre Familien zu integrieren.

Ursprünglich war das Waisenhaus in einem Altenheim in der Mitte der Stadt Mbinga untergebracht. Mittlerweile konnte ein neues Waisenheim am Stadtrand gebaut werden, das inzwischen 30 Kinder beherbergt. Ein Kindergarten wird dazu geplant. Monika Göbel, die selbst einmal in Tansania gearbeitet hat, dankte allen Spendern und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass nach der Corona-Pandemie das Missionsprojekt wieder durch verschiedene Aktionen unterstützt werden kann.