5000 Euro für die Schwestern von Mbinga

Die katholischen Kirchengemeinden Warthausen und Birkenhard unterstützen auch in diesem Jahr die Missionsschwestern isn MbingaTansania. Das dortige Missionsprojekt wird von Untermarchtaler Schwester betrieben und von dort nahm Schwester Anna-Maria stellvertretend den Scheck von Georg Schuhbauer entgegen. Das Geld soll für die aktuellen Projekte „Bau eines Hospitals in Kihaha“ und „Trinkwasser für die Menschen in Mkenda“ verwendet werden. Die Spende hat in den Kirchengemeinden eine lange Tradition und finanziert sich unter anderem aus den Erlösen von Begegnungsnachmittagen und Adventsmärkten der Kirchengemeinden. Übergeben wurde die Spende passend im Familiengottesdienst am Missionssonntag, der in Warthausen mit afrikanischen Trommelklängen, Lieder und Tänzen gefeiert wurde.

Anlass hierfür war der Besuch von Diakon Karl-Josef Arnold, der in Oberschwaben für die Gehörlosenseelsorge zuständig ist und von seiner Reise in eine Gehörlosenschule in Tansania berichtete. Eingebettet war der Gottesdienst in die Nachbereitung der Erstkommunion, in deren Rahmen Diakon Arnold im Laufe der Woche bereits die Viertklässler besucht hatte, und in das gemeinsame Missionsessen der Gemeinde am frühen Nachmittag.