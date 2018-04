22 Kinder feiern Erstkommunion in Warthausen

22 Kinder haben in der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist zum ersten Mal die Heilige Kommunion empfangen. Das Motto lautete „Jesus, wo wohnst du?“. Musikalisch wurde der Festgottesdienst vom Mädchenchor Tonika mitgestaltet. Zuvor begleitete der Musikverein Warthausen bei strahlendem Sonnenschein die Mädchen und Jungen in die Kirche. Seit Januar haben sich die Erstkommunionfamilien in verschiedenen Weggottesdiensten auf die besondere Gemeinschaft mit Jesus vorbereitet. Ein Erlebnisnachmittag auf dem Abenteuerspielplatz Biberburg in Biberach zusammen mit allen Erstkommunionkindern der Seelsorgeeinheit Biberach Umland will zum Weitergehen des Kommunionweges ermutigen.