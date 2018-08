Beim Kinder-Ferientenniscamp des TC Warthausen in der ersten Sommerferienwoche haben 20 Kinder unter Anleitung erste Erfahrungen mit Ball und Schläger gesammelt. Bei hochsommerlichen Temperaturen waren alle mit Begeisterung dabei, Trinkpausen und gesunde Snacks durften dabei nicht fehlen. Am letzten Trainingstag fand ein kleines Abschlussturnier statt, das in einer Wasserbombenschlacht endete.