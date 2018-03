120 Radler treten in die Pedale

Beim fünften Indoor-Cycling-Event im Knopfstadel im Knopf & Knopf in Warthausen ist am vergangenen Wochenende eine Spendensumme von mehreren Tausend Euro zusammen gekommen. Wie viel es genau ist, könne man erst in ein paar Tagen sagen, erklärt Artur Unger, der Geschäftsführer von Knopf & Knopf. „Im vergangenen Jahr sind es knapp 8700 Euro gewesen“, sagt er. Das wolle man auch in diesem Jahr mindestens wieder erreichen. Der Erlös geht wie immer an die Stiftung „Knöpfe gegen Krebs“. Sie unterstützt mit dem Geld den Verein Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm. Die Idee des Events ist einfach: Teilnehmer mieten Bikes, die Manfred und Brunhilde Schubert von Vita Sport zu Verfügung stellen. Artur Unger öffnet am Freitag und Samstag den Knopfstadel, die Firma Inko versorgt die Radler mit Mineralgetränken und Riegeln. Nachdem am Freitag ein kleines Warmup war, haben die Teilnehmer am Samstag von 10 bis 17 Uhr nonstop in die Pedale getreten. Unter den 54 und 66 Teilnehmern am Freitag und Samstag waren auch prominente Namen: Die Trainer Manni und Sarah Hausmann sowie Mustafa Morhad gaben die Schlagzahl vor.