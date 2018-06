Jetzt hat auch der Walpertshofer Ortschaftsrat über seine Zukunft eine Entscheidung getroffen: Während Baltringen und Mietingen von vorn herein eine Bereitschaft zur Auflösung signalisiert hatten, ließen die Walpertshofer ihre Haltung offen. Die jetzt getroffene Entscheidung fiel einstimmig: Walpertshofen hält an seinem Ortschaftsrat fest.

Vorausgegangen war der öffentlichen Beratung am Donnerstag eine nicht öffentliche Sitzung vor Wochenfrist. Auch da sprach sich nach Angaben des Ortsvorstehers Karl Grabowski eine große Mehrheit gegen eine Aufhebung der Ortschaftsverfassung aus. So bestand die jüngste öffentliche Beratung darin, dass die Räte Erklärungen zu ihre Haltung abgaben. Auch Karl Grabowski bezog erstmals öffentlich Stellung. „Der Ortschaftsrat hat sich bewährt“, sagte er, „wir waren immer froh über einen Ortschaftsrat im Hintergrund“. Man habe immer gründlich diskutiert und sei so zu einer „breiten Teilortsmeinung“ gekommen. Auch die jungen Räte hätten sich gut eingebracht.

„Warum sollen wir den Ortschaftsrat aufgeben?“, fragte Thomas Wittmann in die Runde. Wilhelm Zendel hat von keinem Walpertshofer die Meinung gehört, dass der Ortschaftsrat überflüssig ist, stellte er fest. Bruno Leichtle sprach die Empfehlung aus, auf jeden Fall noch bis zur Kommunalwahl in fünf Jahren die Entwicklung zu beobachten. Wilhelm Perrevort wurde nach seinen Angaben von den Argumenten der Befürworter nicht überzeugt. Er sieht keine zeitliche Entlastung auf die Gemeinderäte zukommen. Der Ortschaftsrat sei eine „ideale Plattform für Bürgerbeteiligung“. André Natterer nannte als Vorteil, dass die Bürger Ansprechpartner in Gestalt der Ortschaftsräte haben.

Bürgermeister Robert Hochdorfer bekannte, dass ihm eine einheitliche Regelung in der Gemeinde lieber gewesen wäre. Denn Ortschafträte wird es künftig in den Ortsteilen Baltringen und Mietingen nicht mehr geben. „Wir machen so weiter wie bisher“, erklärte der Schultes, man wolle weiterhin an einem Strang ziehen, der Ortschaftsrat soll weiterhin alle Informationen erhalten.

Der Ortschaftsrat Walpertshofen hat außerdem beschlossen, einen dritten Sitz im Gemeinderat zu beantragen. Während man bei den anderen Teilorten die Anzahl der Mandate über Jahrzehnte immer aufgerundet habe, sei bei den Walpertshofern über Jahrzehnte immer abgerundet worden, wurde argumentiert. Es wäre gutes demokratisches Verhalten gegenüber dem kleineren Teilort, würde man ihm einen dritten Sitz zugestehen, meinte Perrevort. Ihm gefällt nicht, dass Walpertshofen mit einem dritten Sitz geködert werden sollte, falls es Abstand von der Ortsverfassung nehme. Hochdorfer sieht in der Forderung nach einem weiteren Sitz für Walpertshofen im Gemeinderat keine Chance. Dann wäre Walpertshofen überrepräsentiert, meinte er. Außerdem gebe das der Eingemeindungsvertrag nicht her. Auch gab er zu bedenken, dass Baltringen durch den Wegfall des Ortsvorstehers einen Vertreter weniger im Gemeinderat habe, wenngleich dieser nicht stimmberechtigt gewesen sei.

Ein Lob sprach Wilhelm Zendel dem Publikum aus. „So voll war der Sitzungssaal noch nie“, begeisterte er sich. Tatsächlich quoll der Raum schier über, so viele Zaungäste verfolgten die Debatte.