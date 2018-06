Lustige Haufen bringen Pepp auf die Bühne

Das macht der Chorgemeinschaft Walpertshofen niemand so leicht nach: Sie vermochte am Sonntag zum nachmittäglichen Kinderchorkonzert rund 180 Besucher anzulocken, so dass in der Gemeindehalle kaum Plätze frei blieben. Angetreten waren der „Luschtige Haufa Walpertshofen“ unter der Leitung von Tanja Goeppel sowie der Kinderchor Stetten unter der Leitung von Anni Ruess.

Völlig überrascht, aber natürlich hocherfreut über den Andrang war der Leiter der Chorgemeinschaft Walpertshofen, Christoph Sulzer: „Wir haben alles erwartet, nur nicht so viele Besucher.“ Zumal das Konzert abseits der übrigen Auftritte eingefädelt worden sei. Begrüßt wurden die Besucher musikalisch mit „Funga alafia“ in zunächst unverständlichen Worten. Das sei eine afrikanische Sprache, erklärte Tanja Goeppel und heiße, man begrüße mit „Augen Mund und dem Herzen.“ Das Lied vom heißen Kontinent passte denn auch zu den schwülen Temperaturen in der Gemeindehalle.

Die Kindergruppe von Walpertshofens „Luschdigr Haufa“ übernahm Part eins des Chorkonzerts mit fröhlichen, einstimmigen Liedern. Kinder im Grundschulalter gehören dieser Gruppe an. Die Gesangs-Literatur ist haargenau auf dieses Alter abgestimmt. Sie singen von der „perfekten Familie“, die es gar nicht gebe, davon, dass ein Lied einen Menschen aufzumuntern vermag und von „Quatsch mit Soße“, was dazu führe, dass man „vor Lachen in die Hose“ mache. Aus dem Seelenleben der Kinder erzählt auch ein Titel wie „Warum immer ich?“ oder die Feststellung, dass das Taschengeld viel zu knapp bemessen sei.

„Einen Rückgang der Chormitglieder kennen wir nicht“, erzählt Tanja Goeppel im Gesspräch, „wir sind sogar gewachsen.“ 23 Jungen und Mädchen gehören der Anfängergruppe der Chorgemeinschaft Walpertshofen an. Zahlenmäßig ist der Jugendchor mit 16 Sängerinnen nicht viel kleiner. Sie kommen alle aus Walpertshofen und sind bis zu 20 Jahre jung. Sie singen zweistimmig und überwiegend englischsprachige Lieder, auch Schlager zählen zur Gesangs-Literatur bei den Auftritten. Das ist auch mal in der Kirche beim Gottesdienst oder in einem Seniorenheim.

„Wie in einer großen Familie“

Seit fünf Jahren ist die 13-jährige Lisa im Chor und sie hat fest vor, dabei zu bleiben. Selina (15) hat es bereits auf zehnjährige Mitgliedschaft gebracht. Nicht nur das Singen, auch das Gemeinschaftserlebnis sorgt für das nötige „Bindemittel“ im Chor, versichern sie: „Man fühlt sich wie in einer großen Familie.“ Ob sie auch einmal in der Chorgemeinschaft mitsingen wollen, wissen sie noch nicht. Auch die Chorleiterin räumt ein, dass der Übergang zum Erwachsenenchor schwierig ist: „ Sie wollen nicht mit den Alten singen.“

Mit Showtanzeinlagen

Als Gastchor wirkte der Kinderchor Stetten unter der Leitung von Anni Ruess beim Konzert mit. Eigentlich würde für diesen Chor die Bezeichnung „Luschdigr Haufa“ genauso zu zutreffen. In ihren blauen T-Shirts brachten sie viel Pepp auf die Bühne. Ihr Vortrag wurde begleitet von Showtanz-Einlagen. Sie blieben nie ruhig stehen, alle Gesänge wurden begleitet von passendender Gestik und auch einmal von fröhlichem Pfeifen. Etliche Lebensweisheiten ließen sie in ihre Vorträge einfließen, etwa: „Kohle und Klunker ziehen uns nur runter.“ Gemeinsam sangen dann alle drei Chöre den Dauerbrenner vom „Lollipop“.

Keine Grenzen kannte die Euphorie von Christoph Sulzer über das Kinderchorkonzert: „Ich bin total begeistert von euch“, versicherte er und er vergab Bestnoten: „Ihr wart super gut, macht weiter so.“