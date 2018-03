Zwei Künstler bitten zur Winterreise

Zur Winterreise mit Franz Schubert lädt Schäfers Kultur-Stadel in Wain für den kommenden Sonntag ab 18 Uhr ein.

Die Winterreise von Franz Schubert dürfte einer der bekanntesten und meist aufgeführten Liederzyklen überhaupt sein. Nahezu jeder Klassikliebhaber ist mit Melodien aus dem Zyklus – zumindest jedoch mit dem Lied „Der Lindenbaum“ – vertraut. Die Themen – unglückliche Liebe, Verlust und Einsamkeit – sind allgegenwärtig und auch heute noch höchst aktuell. Es geht um einen jungen Mann, der nachts seine Geliebte verlässt, in die Natur hinaus flieht und dort im Laufe der 24 Lieder, die den Zyklus bilden, zunehmend an seinem Gram zugrunde geht.

Klassischerweise wird der Abend von zwei Personen gestaltet: dem Sänger, der durch die Texte von Wilhelm Müller und Franz Schuberts Melodien das Publikum die Emotionen des poetischen Ichs erleben lässt, und dem Pianisten, der diese mit den einzigartigen Harmonien Schuberts untermalt. Jeder der beiden steht für sich allein, und doch bilden sie in den Liedern zusammen eine Einheit.

In der Winterreise beschreiten die beiden Künstler die Reise nach außen hin gemeinsam; abwechselnd sitzen sie am Klavier beziehungsweise übernehmen den Part des Sängers und teilen sich so gewissermaßen auch das Leid des Protagonisten. Doch ist geteiltes Leid wirklich nur halbes Leid? „Einsame Zweisamkeit“ – so haben die Veranstalter das Programm genannt.

Die Künstler: Lorenz Blattert wurde 1996 in Würzburg geboren. Früh sammelte er Chorerfahrung beim Thomanerchor Leipzig. Neben Reisen durch Europa, nach Japan, Singapur und Australien sang er für eine Spielzeit an der Oper Leipzig den Zweiten Knaben in Mozarts Zauberflöte. Er wechselte zu den Regensburger Domspatzen, wo er bis zu seinem Abitur blieb und dort auch Max kennenlernte. Nach dem Abitur folgte Gesangsunterricht an der Musikhochschule Würzburg und seit dem Wintersemester 2017 studiert er Gesang bei Dorothée Rabsch in Regensburg. Dort ist er regelmäßig als Kantor und Solist zu hören. Schon als Schüler erhielt er mehrere Förderpreise und Preise beim Wettbewerb Jugend Musiziert.

Max Rädlinger wurde 1993 in Regensburg geboren und besuchte das Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen. Nach seinem Abitur studierte er Kirchenmusik an der HfKM Regensburg. 2016 schloss er in den Fächern Gesang, Orgel, Chorleitung, Orchesterleitung und Kinderchorleitung als Jahrgangsbester ab. Gesanglich bildete er sich weiter durch ein Studium bei Dorothée Rabsch in Regensburg. Neben dem Studium ist Max seit 2012 als Kirchenmusiker in seiner Heimatpfarrei Donaustauf tätig.