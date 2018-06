Zum großen Fest kehrt der Helm heim

Nein, so richtig bekannt ist die frühe Geschichte der Feuerwehr in Wain nicht, muss Kommandant Bodo Stetter einschränken. Aber ein paar Daten kamen bei Recherchen doch zusammen. Klar ist: Am Sonntag feiert man das 80-jährige Bestehen der Freiwilligkeit in der Wainer Feuerwehr. Dabei kann Bodo Stetter auch Utensilien aus der Frühzeit des Brandschutzes in Wain präsentieren: Ausrüstungsgegenstände, die dem einstigen Kommandanten Jakob Stierle gehörten, darunter eine echte Pickelhaube. Aus Anlass des runden Datums sind sie nach Wain zurückgekehrt.

Mit Feier und Festakt und der Übergabe eines Mannschaftstransportwagens (MTW) begeht die Gemeinde am Samstag und Sonntag den Geburtstag der Feuerwehr, die heute besser ausgerüstet ist denn je. „Das ist auch nötig“, erklärt der Kommandant. „Die Aufgaben sind viel vielfältiger geworden.“ Als am 23. November 1938 die Freiwillige Feuerwehr in Wain gegründet wurde, da besaßen die Brandschützer als wirksamstes Mittel gegen Feuer Handdruckspritzen und Hydrantenkarren. Bis zur ersten Motorspitze sollte es noch über 20 Jahre dauern. Eigentlich hätte die Freiwillige Feuerwehr auch schon ein paar Jahre älter sein können, ergibt eine Chronik, die der damalige Kreisbrandmeister Fritz Riehlein 1991 aus Anlass der Einweihung für das heutige Feuerwehrhaus vorstellte. 1929 noch lehnte der Gemeinderat eine Umwandlung der Pflichtfeuerwehr in eine freiwillige aber ab.

Erstmals erwähnt wird der Brandschutz in Wain laut der Chronik bereits im Jahr 1587, als den Wainer Einwohnern vom Ulmer Rat gestattet wurde, Maßnahmen gegen Feuer einzuführen. Fast hundert Jahre später, 1673, hat der Ulmer Rat dann den Kauf von 145 Feuereimern bewilligt. Darin bestand wohl im wesentlich auch der Feuerschutz, vermutet der heutige Kommandant Stetter: Die Einwohner waren verpflichtet, gewisse Feuerlöschmittel wie den Eimer bereit zu halten. An der Praxis änderte sich lange wenig, und wahrscheinlich, so meint Stetter, hatten die Knechte und Arbeiter die Verpflichtung zu Übungen und Diensten für die Bauern zu leisten gehabt. „Nach zehn Stunden auf dem Feld hatten die damals auch keine Lust mehr.“

Ein Hydrophor als Geschenk

Aber 1886 tat sich technisch etwas: Die Handdruckspritzen, die nach dem großen Brand von Hamburg 1850 eingeführt worden waren, wurden durch ein Hydrophor ergänzt, ein Geschenk des Freiherren von Hermann. Auch das ist eine Handpumpe, nur größer. 130 Bewohner gehörten damals zur Pflichtfeuerwehr. Der Hydrophor wurde 1926, als Wain eine Wasserleitung bekam, durch die Hydrantenkarren ersetzt. Zu der Zeit war auch schon ein Mensch dabei, dessen Erbe jetzt wieder nach Wain zurück gekehrt ist: Jakob Stierle.

1888 geboren, taucht sein Name bereits in den Feuerwehrstammlisten der Jahrhundertwende auf. Kommandant Stetter blättert eine auf: Der Buchrücken ist bröckelig, aber säuberlich ist auf den Seiten tabellarisch festgehalten, wer in welcher Gruppe Dienst tut. Auch Jakob Stierle wird erwähnt. Nur was seine Aufgabe ist, ist nicht mehr lesbar. Es ist auch nicht bekannt, wann er später das Kommando hatte – nur, dass er Gründungsmitglied der Freiwilligen Feuerwehr war und aufgrund seiner Verdienste später sogar zum Ehrenkommandanten ernannt wurde.

Jakob Stierle sei für seine raumfüllende Stimme bekannt gewesen. Das erzählt dessen Neffe Manfred Rembold, der in der Schweiz lebt. Von ihm stammen auch die Hinterlassenschaften Stierles: Funktionsabzeichen, Koppel, eine Uniformmütze, ein Beil – und eine Pickelhaube, wie sie vor dem Zweiten Weltkrieg noch verbreitet war. „Das war ein stabiler Helm“, erklärt Bodo Stetter. Den habe der Neffe einst zum Spielen geschenkt bekommen, aber aufbewahrt. Vor Tagen las Manfred Rembold von dem Feuerwehrgeburtstag und beschloss: „Die alten Sachen sollen nach Wain heimkehren.“ Sonntag kann Bodo Stetter sie vorführen. Ihr einstiger Besitzer kann nur im Geiste dabei sein: Jakob Stierle starb 1969.