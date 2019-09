Zünftig, schwäbisch und gut besucht

Volles Haus beim Mittagessen am Sonntagnachmittag, guter Besuch beim Tanz- und Partyabend mit der Band „Stadtgespräch“ am Samstagabend, leckere schwäbische Spezialitäten und lockere, angenehme „unplugged“ originale Musik lockten am vergangenen Wochenende wieder viele Besucher zum beliebten und schon traditionellen „Wainer Oktoberfest“ des Musikvereins Wain.

Dabei war das Publikum bunt gemischt, Jung und Alt ließen es sich an beiden Tagen in der herbstlich geschmückten Wainer Gemeindehalle sichtlich gut gehen. Nachdem man für das Programm am Samstagabend immer wieder Musik in verschiedenen Varianten, so auch oft Blasmusik, angeboten hatte, suchten die Verantwortlichen des Musikvereins Wain auch nach Alternativen, um ein breites Publikum anzusprechen.

Im letzten Jahr engagierte man deshalb für den Oktoberfestsamstagabend die Band „Stadtgespräch“, wo auch ein früherer aktiver Musiker der Wainer mitmacht. Die gute, angenehme und originale Musik der Band kam im letzten Jahr so gut an, dass die Verantwort-lichen des Vereins die Acoustic Cover Band auch für dieses Jahr engagierten.

Die vier Mitglieder der Band, Miri Vollmer Vocals, Oliver Segmiller- Gitarre,Vocals, Antonio Leone, Cajon,Vocals und Ralf Hirschle-Keyboard,Backing Vocals bringen als Vollblut-Musiker zusammen 60 Jahre Bühnenerfahrung mit. Mit Keyboard, Akustikgitarre, Cajon und mehrstimmigem Gesang lieferten sie einen breitgefächerten Ohrwurm-Mix deutscher und englischer Songs, der sich über die letzten Jahrzehnte erstreckte, vom Klassiker „Smells Like Teens Spirit“ bis zu Aviciis Hit „Wake Me Up“. Doch wird nicht einfach das schon Dagewesene reproduziert, jeder Song hat durch die bandeigenen Arrangements eine ganz persönliche Note. Und manch einer der Hits, wie etwa Bon Jovis „Living on a Prayer“ kommt in überraschend neuem Gewand daher.

„Acoustik Cover“

Also „Acoustik Cover“ vom Feinsten, das die Intimität eines Unplugged-Konzertes mit der mitreißenden Stimmung eines Tanzabends verband. Der Name ist hier Programm, weshalb die Band auch beim buntgemischten Publikum in Wain, darunter auch viele Jugendliche in schicken Dirndls und in Lederhosen, mit ihrer guten, lockeren und unterhaltsamen Musik gut ankamen. Die älteren Semester fanden auch die Lautstärke angenehm.

Die mit Ideen geschaffene schöne Location mit viel Licht, Kerzenschein, Stehtischen, Biertheke und Bar schuf eine nette Atmosphäre, die auch viele zu einem Tänzchen einlud. Zur Stärkung gab es Chicken – Burger und Oktoberfest-Burger. Schönes Oktoberfestwetter lud am Sonntagmorgen zum Wainer Oktoberfest ein, wo es hieß „zünftig, schwäbisch und traditionell“. Die Stadtkapelle aus dem bayrischen Vöhringen, zu der auch Beziehungen durch die Zeit des gemeinsamen Dirigenten mit dem erst kürzlich verstorbenen Helmut Schupke bestehen, startete mit dem Frühschoppen und unterhielt die zahlreichen Gäste unter der Leitung von Andreas Bätzinger musikalisch auch über die Mittagszeit.

Hier warteten die Wainer Festlesmacher vom Musikverein beim Mittagessen mit einer umfangreichen Speisekarte mit einer großen Auswahl von „schwäbischen Spezialitäten“ auf, die all den vielen Gästen bestens mundeten. Nachmittags saß man bei Kaffee und den leckeren Kuchen und bei guter musikalischer Unterhaltung durch die Polkabesetzung und den Musikverein Wain noch gesellig beisammen und ließ das erfolgreiche Wainer Oktoberfest gemütlich ausklingen. Vorsitzender Manfred Preus in einem Resümee: „Wir sind mit dem Verlauf des Oktoberfestes sehr zufrieden.“