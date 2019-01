Der Wainer Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend über die Mitbenutzung der örtlichen Breitband-Infrastruktur durch die Gemeinde Schwendi beraten. Dabei wurde beschlossen, eines von drei vorhandenen Leerrohren zu gleichen Teilen auf den Landkreis Biberach sowie die Gemeinden Wain und Schwendi aufzuteilen.

Im Jahr 2012 wurde zwischen den Gemeinden Wain und Schwendi eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung im Rahmen des damaligen Breitbandausbaus geschlossen. Laut Bürgermeister Stephan Mantz enthält die damalige Vereinbarung keinerlei Aussagen zu den Eigentumsverhältnissen. In der Gemeinderatssitzung berichtete er nun über zwei Gesprächstermine mit der Gemeinde Schwendi und damals Beteiligten. In den Gesprächen seien folgende Eigentumsverhältnisse anhand der Aktenlage abgeleitet worden: Die verlegte Infrastruktur ist vom Ausgangspunkt in Kleinschafhausen bis hin zum Kabelverzweiger in der Industriestraße in Wain gemeinschaftliches Eigentum (in Abbildung grün). Hiervon ausgenommen ist ein Teilstück der innerörtlichen Verbindung in Großschafhausen (in Abbildung blau). Vom Kabelverzweiger Industriestraße in Wain bis zum damaligen Endpunkt (Kabelverzweiger Rohrmahd) ist die verlegte Infrastruktur alleiniges Eigentum der Gemeinde Wain (in Abbildung rot).

Für das Recht der Benutzung der innerörtlichen Trasse in Wain soll die Gemeinde Schwendi fünf Euro pro laufendem Meter zahlen. Bei einer Gesamtstrecke von 2,48 km ergibt das 12 400 Euro. Dies sei analog zu den von damals von der Gemeinde Wain zu zahlenden fünf Euro pro laufendem Meter für die Trasse im Besitz der Gemeinde Schwendi festgelegt worden. „Wir möchten Schwendi durchlassen und nicht blockieren“, lautete Mantz’ eindeutige Aussage.

Beim damaligen Ausbau sei ein Dreierverbund an Rohren verlegt worden. Um für künftige Infrastrukturausbauten gewappnet zu sein, solle nun eines der drei bisher vorhandenen Rohre geteilt werden, lautete der Vorschlag der Verwaltung. Ein Rohr ist bereits durch die Telekom belegt. Das zweite Leerrohr sei für den Backbone-Ausbau des Landkreises reserviert. „Wenn die Gemeinde Schwendi jetzt das dritte Rohr benutzt, steht unserer Gemeinde kein Leerrohr mehr zur Verfügung“, warnte Mantz. Daher soll das zweite Leerrohr nun in drei Teile partitioniert werden (Landkreis, Schwendi, Wain). Das dritte Rohr soll als Leerrohr erhalten bleiben.

Schwendi akzeptiert Bedingungen

Die Partitionierungskosten im Ortsgebiet Wain sollen zu zwei Dritteln von der Gemeinde Schwendi und zu einem Drittel vom Landkreis Biberach getragen werden. Dabei soll die Gemeinde Schwendi das Eigentum eines Rohres kostenfrei an die Gemeinde Wain übergeben. Für die Partitionierung von der Brücke in Kleinschafhausen bis zum Übergabepunkt in Kleinschafhausen kommt vollständig die Gemeinde Schwendi auf. Diese Rahmenbedingungen (Partitionierung und Durchleitungsgebühr) seien von der Gemeinde Schwendi bereits akzeptiert.

Diskussionsbedarf ergebe sich nun für den Abschnitt von der Brücke in Kleinschafhausen (Schützenstraße) bis zum Kabelverzweiger in der Industriestraße. Ein Drittel der Kosten übernehme hier der Landkreis, fügte Mantz hinzu. Der Vorschlag der Verwaltung, sich momentan nicht an den Partitionierungskosten zu beteiligen und sich lediglich das Recht bei eventuellem späterem Bedarf einzukaufen, wurde von den Gemeinderäten abgelehnt. „Wir sehen, wie schnelllebig das alles ist. Ich tendiere eher dazu zu sagen, das ist unser Eigentum“, erklärte Daniel Habdank. Bürgermeister Stephan Mantz meinte hingegen, dass er die Richtung Dietenheim als wichtiger betrachte und nicht Schwendi. Peter Obrist zeigte sich positiv überrascht von der Tatsache, dass die Gemeinde Schwendi den Durchleitungskosten und der Partitionierung zustimmt. „Damals wurde es versäumt, eine gescheite Verteilung zu machen, das sollte uns jetzt nicht mehr passieren“, warnte er.

Bei lediglich einer Gegenstimme beschlossen die Gemeinderäte die Kosten und Eigentumsverhältnisse wie folgt aufzuteilen: Ein Drittel Gemeinde Schwendi und ein Drittel Landkreis sowie je ein Sechstel Gemeinde Schwendi und Gemeinde Wain. Sollte eine der beiden Gemeinden Bedarf an einer weiteren Röhre haben, so muss der Anteil der anderen Gemeinde abgelöst werden. Laut Aussage von Bürgermeister Mantz kommen damit momentan Kosten in Höhe von ungefähr 5000 Euro auf die Gemeinde zu.