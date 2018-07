Zufriedenheit und Erleichterung zugleich herrscht bei den Pippi-Langstrumpf-Freunden Wain: Trotz regnerischem Wetter am vergangenen Wochenende konnten alle acht Freilicht-Theateraufführungen zwischen dem 19. und 22. Juli vor insgesamt rund 2800 Besuchern durchgezogen werden, berichtet Thomas Strobel, der zusammen mit Klaus Bretzel den Verein leitet und Regie führt.

SZ: Herr Strobel, bei dem vielen Regen am Wochenende musste man sich Sorgen um Pippi Langstrumpf und ihre Freunde machen. Wie lief’s?

Strobel: Wir hatten Riesendusel. Wir mussten zwar mal später beginnen, mal die Pause verlängern oder die Aufführung kurz unterbrechen, aber letztlich konnten wir alle acht Veranstaltungen durchziehen. Da muss uns jemand da oben im Himmel sehr wohlgesonnen gewesen sein. Denn eine komplette Absage der einen oder anderen Vorstellung wäre das Schlimmste gewesen.

Wie war die Zuschauerresonanz?

Wir haben noch gar nicht genau gezählt. Es dürften etwa 2800 Besucher gewesen sein. Das entspricht den Zahlen der vergangenen Jahre. Zwar wäre bei stabilerem Wetter vielleicht der eine oder andere mehr gekommen, aber wir sind sehr glücklich.

Hat auch sonst alles gut funktioniert?

Absolut. Die Kinder haben sich von Vorstellung zu Vorstellung gesteigert, die Resonanz des Publikums war toll. Es werde alles so liebevoll gemacht, hieß es, und die Leute drückten ihre Hochachtung vor dem schauspielerischen Talent der Kinder und der Tatsache aus, dass die in dem Alter alles so super hinbekommen. Jetzt sind aber erstmal alle froh, dass es geschafft ist, nicht mehr fast jeden Abend Probe ist, wieder ein normales Familienleben geführt werden kann und ein bisschen Urlaub vor uns liegt.