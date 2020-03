Wettkampf und Glauben stehen im Mittelpunkt

Der Jugendkreis der Evangelischen Kirchengemeinde Wain hat am vergangenen Wochenende ein Volleyballturnier in der Gemeindehalle veranstaltet. Dabei ging es nicht nur um den sportlichen Wettkampf, sondern auch um den Glauben an Gott und Jesus Christus. Das Turnier stand unter dem Motto „Jeder Tag zählt!“.

17 Mannschaften nahmen in diesem Jahr teil und kämpften am Freitagabend bis spät in die Nacht um jeden Punkt. Wie gut, dass man sich den ganzen Abend über an der Bar mit Getränken versorgen konnte. Ehe am Samstagmorgen die Bälle wieder über das Netz geschmettert wurden, hatte der Jugendkreis alle Sportler und Gäste zu einem Frühstück eingeladen. David Ruopp ging in einer kurzen Ansprache auf das Motto des Turniers ein und lud die jungen Leute zum Glauben an Jesus Christus ein.

Die Wainer zeigten sich an diesem sportlichen Wochenende von ihrer freundlichsten Seite, denn die ersten drei Plätze gingen allesamt an auswärtige Mannschaften. Bereits zum dritten Mal siegte eine Mannschaft aus dem Remstal: „3,2,1 meins äh unsers“ nannten sich die Turniersieger, die nun den Wanderpokal ihr Eigen nennen dürfen. Sie verwiesen die Mannschaften „Madeira Festival“ aus Oberholzheim und „Eastside“ aus Schwendi auf die Ränge zwei und drei.

Am Samstagabend wurden dann die Sieger geehrt. Dies übernahm Lisa Maier, die alle Sportler beglückwünschte und den Wainer Jugendlichen für die tolle Organisation des Turniers dankte. Diesem Dank schloss sich auch Pfarrer Ernst Eyrich an, der alle Organisatoren mit einer roten Rose beschenkte. Als Rahmenprogramm der Siegerehrung hatten sich die jungen Leute eine Show in Form einer Oberschwabenreise ausgedacht. Darin gab es viel Wissenswertes über die Region zu erfahren, nachbarschaftliche „Dorfbeziehungen“ wurden humorvoll unter die Lupe genommen, zur Livemusik der JK-Band und einem Bläserensemble eine Polonaise getanzt, einem „Pfarrer“ gelauscht, der über die Schöpfung und Oberschwaben predigte und vieles mehr unterhielt die Besucher bestens.