Werktags die Lücke beim Einsatz

Die Wainer Feuerwehr muss nachbessern, will sie dem gesetzlichen Anspruch gerecht werden, der an sie gestellt wird. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, die die Verwaltung auf Wunsch des Gemeinderats beauftragt hat – vorgestellt am Donnerstagabend bei der jüngsten Sitzung. Vor allem zwei Mängel sollten beseitigt werden, erklärte der Fachmann Sven Volk: Wains Wehr braucht tagsüber mehr Einsatzbereitschaft und generell mehr Platz im Feuerwehrhaus.

Zuletzt im Jahr 2012 hatten der Feuerwehrkommandant Bodo Stetter und Hans-Peter Schuler eine Zusammenfassung der Wainer Feuerwehr-Ausstattung angefertigt. Das Informationspapier „schlummerte aber ein paar Jahre“, stellte Bürgermeister Stephan Mantz im Gemeinderat fest. 2016 beschloss der Gemeinderat daraufhin, einen Feuerwehrbedarfsplan in Auftrag zu geben, der unter anderem eine Frage klärt, wie der Bürgermeister sie am Donnerstag formulierte: „Haben wir genügend Manpower um schlagkräftig zu löschen?“

Die Antwort des Experten von der Firma gtv-Rettungsingenieure in Immenstaad war deutlich: Die geforderte Einsatzbereitschaft wird nur bedingt erreicht! In einem halbstündigen Vortrag erläuterte Sven Volk Anspruch und Realität der Feuerwehr in Wain. Der Anspruch des Gesetzgebers: In zehn Minuten ab der Alarmierung sollte ein erster Einsatztrupp am Ort des Geschehens sein. Der klassische Brand tritt dabei heute gegenüber der technischen Hilfeleistung bei Unfällen immer mehr in den Hintergrund – aber für beide Fälle gilt der gleiche Anspruch: zehn Minuten für die erste qualifizierte Einsatzgruppe, 15 Minuten für die zweite. Volk arbeitete die Statistik des Jahres 2016 auf und kam zu dem Schluss: In 77 Prozent der Fälle sei die Feuerwehr dem Anspruch für die Ersteinsatzgruppe nachgekommen. 80 Prozent mindestens würden gefordert: „Da sind wir dicht dran. 80 Prozent sollten zu schaffen sein“.

Zu wenige Leute vor Ort

Schwächer werde die Wainer Wehr bei der zweiten Einsatzgruppe: Da fehle es einfach an Einsatzkräften aufgrund der geringen Bevölkerungszahl – wobei die Ausbildung in der Einsatzabteilung auf einem guten Stand sei. Die große Schwäche bei der Bereitschaft zeigt sich in Wain an Werktagen zwischen 8 und 16 Uhr: Da liegt die Zahl der Einsatzkräfte weit unter dem Soll. „Das ist das übliche Bild einer ländlichen Gemeinde“, stellte der Fachmann fest. Da sind die Leute außerhalb bei der Arbeit und stehen nicht zur Verfügung. Dem könne die Gemeinde entgegenwirken, indem sie die Stärke der Bereitschaftsabteilung vergrößert – etwa durch mehr Werbung unter den Frauen im Ort oder die Aufnahme „fremder“ Feuerwehrleute, die in der Gemeinde arbeiten. Oder man sucht mehr Zusammenarbeit mit umliegenden Feuerwehren. Gegenseitig könnten dadurch die Löcher in der Einsatzstärke behoben werden. Diesem Ansatz wolle er sofort nachgehen, erklärte der Bürgermeister: mehr Einsatzbereitschaft durch stärkere Zusammenarbeit.

Technisch empfiehlt der Feuerwehr-Fachmann, das LF 8/6 mittelfristig durch ein modernes LF 10 zu ersetzen und den Schlauchwagen durch einen variableren Rollcontainer. Dadurch werde die Einsatzabteilung flexibler. Vor allem aber könte die Feuerwehr ein neues, größeres Domizil haben. Das vorhandene zeige zahlreiche Schwächen auch bei der Sicherheit auf, verdeutlichte Sven Volk. Es sei einfach zu eng. In dem Punkt soll Abhilfe geschaffen werden: Aktuell beantragt Bürgermeister Mantz Fördermittel zum Bau eines neuen Feuerwehrhauses.