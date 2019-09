Werbung für den Golfsport, aber gleichzeitig auch Bestnoten für den Golfclub Reischenhof als Ausrichter: Die Deutsche Meisterschaft der Jungen in den Altersklassen 14 und 16 in Wain hatte nach vier Tagen eigentlich drei Sieger. In sportlicher Hinsicht waren dies Emil Albers (Golfclub Buchholz-Nordheide) mit seinem Sieg in der AK 14 und Tim Bertenbreiter (Golfclub Hösel) mit seinem Erfolg in der AK 16. Keinen Siegerpokal, aber dafür eine Dankes-Urkunde vom Deutschen Golf Verband für die erfolgreiche Austragung dieser Deutschen Meisterschaft der Nachwuchsgolfer erhielt der Golfclub Reischenhof. „Der Club hat dieses nationale Turnier mit großem Erfolg zur Zufriedenheit aller abgewickelt“, stand auf der Urkunde, die Reischenhof-Präsident Rolf Neuhaus am Sonntag überreicht wurde.

Für Spannung in beiden Konkurrenzen dieser Deutschen Meisterschaft war bis zum Schluss gesorgt. Denn am Finaltag entschied jeweils ein Stechen über die Titelvergabe. In der Altersklasse 14 lagen Titelverteidiger Emil Albers und Morris Schiefner (G&LC Berlin-Wannsee) nach drei Wettspieltagen gleichauf. Für die 54 gespielten Löcher notierten beide fünf unter Par bei 211 Schlägen. Die Rundenergebnisse für Emil Albers: 71, 67 und 73 Schläge. Morris Schiefner absolvierte die drei Runden mit 71, 72 und 68 Schlägen. Die Entscheidung fiel dann am ersten Extra-Loch, an dem Emil Albers Par spielte und seinen Konkurrenten aus Berlin somit auf den zweiten Platz verwies.

Noch spannender gestaltete sich der Titelkampf in der Altersklasse 16. Nach drei Wertungsrunden waren Tim Bertenbreiter, Carl Siemens (Berliner Golfclub Stolper Heide) und Paul Ulmrich (Golfclub Mannheim-Viernheim) schlaggleich. Alle drei benötigten gesamt 210 Schläge, sechs unter Par bedeutete dies. Das notwendige Stechen lieferte dann erst nach drei Playoff-Löchern das Endergebnis. Am ersten Extra-Loch, einem Par 4, musste sich Paul Ulmrich (er spielte Par) aus dem Titelrennen verabschieden, weil seine beiden Gegner ein Birdie (ein Schlag besser als Par) spielten.

Das zweite Extra-Loch teilten sich Tim Bertenbreiter und Carl Siemens (beide spielten Par). Seinen ersten Deutschen Meister-Titel erspielte sich Tim Bertenbreiter dann am dritten Extra-Loch, das er mit einem Birdie abschloss. Tim Bertenbreiter war es auch, der mit einer 67er-Finalrunde am Sonntag für das beste Resultat dieser Deutschen Meisterschaft in Wain gesorgt hatte.

Bei der Siegerehrung war Karsten Schimmelpfennig, der für den Deutschen Golf Verband als einer von drei Spielleitern die Turnieraufsicht hatte, voll des Lobes über das sportliche Niveau der Nachwuchs-Golfsportler. Aber auch für den Golfclub Reischenhof als Ausrichter fand er anerkennende Worte. Bestens präparierte Spielbahnen durch Head-Greenkeeper Hermann Stetter mit seinem Team („Einer Deutschen Meisterschaft würdig“), kulinarische Verwöhnangebote durch Gastro-Chef Christoph Knapp und das Engagement von Club-Manager Steffen Augustin mit seinen Mitarbeitern sorgten für ein Gesamtpaket, das den perfekten Rahmen für diese nationalen Titelkämpfe bildete.