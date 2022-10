Weinfest beim Männergesangverein Wain

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer Zwangspause von 1093 Tagen hielt der Männergesangverein „Sängerlust“ Wain am Samstag, den 22. Oktober sein traditionelles Weinfest ab, wie Dieter Stock in seinen Begrüßungsworten errechnet hatte.

Für diese Veranstaltung wurde die Halle von den Sängern und grandiosen Helfern in viel Vorarbeit mit Bäumen, Blumen und Kürbisarrangements dekoriert, entsprechend beleuchtet und so in eine stimmungsvolle Herbstlandschaft verwandelt.

Die neu engagierte Tanzkappelle „Blu Frame“ mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire und Unterstützung durch einen Sängerkameraden aus Wain, kam bei Jung und Alt, der vollen Tanzfläche nach zu urteilen, super an.

Als Auftakt sangen die Sänger, unter Leitung von Shanna Schock diverse stimmungsvolle Lieder unter anderem von Wein und Bier und erhielten viel Beifall vom begeisterten Publikum, das mit mehreren Zugaben belohnt wurde. Dazwischen begrüßte der Vereinsvorsitzende die Horde neuer Jungsänger und dankte herzlich allen helfenden Händen bei der Deko, dem Aufbau und Versorgung der Gäste.

Für das leibliche Wohl war mit hausgemachtem Zwiebelkuchen, verschiedenen Würsten, belegten Broten und Käsewürfeln dem Absatz entsprechend bestens gesorgt. Erlesene Weine und andere Getränke rundeten die Gaumenfreude ab.

Die neugestaltete, dem Ambiente angepasste Bar aus Teilen der Sänger-Alm, war ab deren Öffnung immer gut besucht.

Nach dem Besuch des Weinfestes konnte man sich mit dem „Sängertaxi“ kostenfrei und sicher in die umliegenden Gemeinden nachhause bringen lassen.

Es war eine rundherum gelungene Veranstaltung, die alle wieder gemeinsam genossen haben.