Weihungsfest in Wain

Am Wochenende vom 15. Juli hat der Musikverein Wain sein Weihungsfest auf dem Festplatz bei der Grundschule und der Gemeindehalle gefeiert. Es war einiges geboten.

Die Musikerinnen und Musiker freuten sich am Samstagabend über vollbesetzte Bänke, die unter dem großen Sonnensegel und schattenspendenden Kastanienbäumen aufgestellt worden waren und auch zum längeren Verweilen einluden. Die Festbesucher wurden an diesem Abend mit Blasmusik unterschiedlichster Stilrichtungen von drei verschiedenen Kapellen unterhalten: Nach einem gemeinsamen Sternmarsch sorgten die Musikvereine Rota Schwendi, Hörenhausen und Balzheim mit ihren Orchestern für das Programm.

Auch ein paar Extras ließen sich die Verantwortlichen des MV Wain in diesem Jahr einfallen. Erstmals gab es frisch gebackene Flammkuchen, eine besonders einladende Bierbar und die Attraktion des Bullriding. In dieser Disziplin maßen sich am Samstagabend einige der Vorsitzenden der beteiligten Musikvereine. Nach einem spannenden Wettbewerb ging der Sieg ging an den Balzheimer 2. Vorsitzenden Elmar Codan.

Am Sonntagmorgen konnten die Besucherinnen und Besucher es sich bei einem Frühschoppen gutgehen lassen, den die Jedesheimer Musikanten umrahmten. Die Gastgeber servierten des Weiteren ein vorzügliches und abwechslungsreiches Mittagessen. Besonders beliebt waren frisch zubereitete Hähnchen vom Holzkohlengrill. Die Nachmittagsunterhaltung übernahm bei Kaffee und Kuchen dann die Seniorenkapelle des Wainer Musikvereins: Die Goldene 10.

Zum Ausklang des Weihungsfestes, das auch am Sonntagabend trotz hochsommerlicher Temperaturen zahlreiche Feierfreudige anlockte, spielte der Musikverein Wain selbst auf. Unter anderem gab es ein Geburtstagsständchen für den 1. Vorsitzenden Armin Rechtsteiner, den Jubilar des Tages. Bis in die Abendstunden feierten die Gäste und die Veranstalter konnten sich über ein gelungenes Fest freuen.