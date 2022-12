Weihnachtsfeier mit Jubilarehrung bei der Firma Häwa in Wain

In den vergangenen beiden Jahren hatte man pandemiebedingt auf die Weihnachtsfeier verzichten müssen – jetzt war es endlich wieder so weit. Im stimmungsvollen Rahmen klang am Freitag vor Weihnachten das Jahr 2022 bei der Häwa GmbH aus. Zahlreiche Jubilare wurden dabei von Firmenchef Arno Müller geehrt. Die hauseigene Schweißerei wurde zu diesem Zweck für einen Nachmittag zum Festsaal, wie das Unternehmen mitteilt. Der Nachmittag klang bei einem gemeinsamen Essen festlich aus.

Häwa-Geschäftsführer Arno Müller konnte trotz der weltweit angespannten Lage auf ein gutes Geschäftsjahr zurückblicken. Traditionell ehrt er zu diesem Anlaa die zahlreichen Jubilare, die dem Schaltschrank-Spezialisten teils seit Jahrzehnten die Treue halten.

Seit 1982, also seit nunmehr 40 Jahren, ist Regina Bollinger (Einkauf) bereits im Unternehmen. Auf 25-jährige Berufstätigkeit blicken zurück Andrea Chinigo, Mehmet-Ali Kesici, Sandra Brugger, Roland Schaich und Dieter Walcher. Für zehnjährige Zugehörigkeit wurden geehrt: Angelika Windisch, Karen Blank, Volker Ott, Marek Widera, Wilhelm Melnik, Christian Ebert, Andreas Kläs, Erika Grab, Vedat Özkan, Conny Müller, Astrid Lemmer, Christian Böck, Tamer Tezcan, Martin Dreher, Torsten Roß, Joana Nevian, Patricia Heinz, Marina Schultheiß, Edgar Getz, Artur Widera, Daniel Mende, und Kira Siegwarth. In den Ruhestand verabschiedet wurden Roland Krumbügel (Fertigung Bad Wörishofen), Giancarlo Chinigo (Niederlassung Süd) sowie Gerhard Grötzinger (Logistik).